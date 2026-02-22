A Giarre Antonio Ingroia presenta il libro intervista con Massimo Giletti “TRADITI

Condividi questo articolo?

Nella Sala degli Specchi della Città di Giarre alle 16.30 del 26 Febbraio 2026 Antonio Ingroia presenta il libro intervista con Massimo Giletti “TRADITI. Le mie verità sui misteri di Palermo e sulla magistratura”.

E’ il racconto di un testimone importante e protagonista di primo piano di anni torbidi e drammatici della nostra storia.

Nel libro si parla non solo della sua esperienza di magistrato ma anche della sua attività politica e professionale di avvocato. Porta i saluti istituzionali Leo Cantarella, sindaco di Giarre.

Intervengono Rosario Sorace, giornalista e direttore di Clessidra2021 e Maurizio Salustro, magistrato. Partecipano i presidenti delle associazioni e club service che hanno aderito all’evento.

Nella foto. Antonio Ingroia