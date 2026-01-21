Visite e laboratori in Fondazione Sicilia: Weekend a Palazzo Branciforte e Villa Zito

Redazione
Palazzo Branciforte – Sabato 24 gennaio ore 10:30

“Piccoli archeologi esploratori”.

Laboratorio su prenotazione per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni.

Durata: 1 ora e 30 minuti.

Villa Zito

Sabato 24 gennaio ore 11:00

“Dentro “L’Età dell’Oro”

Visita guidata e dimostrazione di lavorazione del corallo a cura di Laura Di Giovanna Nocito” su prenotazione.

 

Domenica 25 gennaio Ore 10:00

Dipingiamo una…metavisione!”

Laboratorio su prenotazione per famiglie con bambini dai 5 anni ai 10 anni dedicato alle opere di J. R. Pombo.

Durata: 1 ora e 15 minuti circa

 


