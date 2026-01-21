Visite e laboratori in Fondazione Sicilia: Weekend a Palazzo Branciforte e Villa Zito

Palazzo Branciforte – Sabato 24 gennaio ore 10:30
“Piccoli archeologi esploratori”.
Laboratorio su prenotazione per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni.
Durata: 1 ora e 30 minuti.
Villa Zito
Sabato 24 gennaio ore 11:00
“Dentro “L’Età dell’Oro”
Visita guidata e dimostrazione di lavorazione del corallo a cura di Laura Di Giovanna Nocito” su prenotazione.
Domenica 25 gennaio Ore 10:00
“Dipingiamo una…metavisione!”
Laboratorio su prenotazione per famiglie con bambini dai 5 anni ai 10 anni dedicato alle opere di J. R. Pombo.
Durata: 1 ora e 15 minuti circa