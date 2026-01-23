Viagrande. Grand Hotel Villa Itria il concerto della vocalist Barbara Errico dedicato a Lelio Luttazzi

Condividi questo articolo?

A Lelio Luttazzi, padre triestino dello swing, raffinato compositore e interprete dalla garbata eleganza e dalla sottile ironia, viene dedicato un sentito omaggio con il concerto di Barbara Errico dal titolo “Sentimentale – tributo alla musica di Lelio Luttazzi”.

Il progetto prende il nome dall’omonima canzone scritta da Luttazzi nel 1959 per Nicola Arigliano, successivamente reinterpretata anche da Mina e Jula De Palma.

Ad accompagnare Barbara Errico nel concerto di sabato 24 gennaio alle 20.30 all’Auditorium del Grand Hotel Villa Itria di via Aniante 3 a Viagrande (CT), un gruppo di eccellenti musicisti: Mauro Costantini al pianoforte, Alberto Asero al vibrafono, Gaetano Palumbo al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria. Insieme restituiranno nuova verve e pieno valore a evergreen come Souvenir d’Italie, Sentimentale, Mia Vecchia Broadway, Canto anche se sono stonato, Eccezionalmente sì e Vecchia America, intervallati da grandi classici del jazz tanto amati da Lelio Luttazzi.

Barbara Errico, artista poliedrica che spazia dal jazz al blues, dal gospel al cantautorato, si avvicina al jazz alla fine degli anni Ottanta. Profondamente innamorata delle grandi interpreti del jazz americano, negli ultimi anni sente l’esigenza di rivalutare i grandi autori della musica italiana. Nel 2010 pubblica “Endrigo in Jazz”, lavoro che le vale l’Oscar del Jazz Italiano agli Italian Jazz Awards. Il progetto ottiene inoltre un grande successo di critica e di pubblico in Italia e all’estero. Proprio dopo aver ascoltato questi brani, Lelio Luttazzi sente il desiderio di esprimere personalmente la sua soddisfazione, scrivendo alla cantante:

«Per me rappresenti la perfezione assieme ai tuoi musicisti. Bravi!».

Il destino ha voluto però che Barbara non incontrasse mai personalmente il Maestro, scomparso improvvisamente nel luglio 2010. Da quel contatto nasce comunque una preziosa amicizia con la signora Rossana e con la Fondazione Luttazzi, che si traduce nella produzione del CD “Sentimentale – dedicato a Lelio Luttazzi”.

Rossana Luttazzi, parlando di Barbara Errico, ebbe a dire: «La sua voce luminosa ha saputo cogliere le mille nuances delle melodie e la giusta ironia».

Il progetto discografico, edito da Dodicilune, include brani arrangiati da Lorenzo Hengeller, Franco Feruglio e Antonello Vannucchi, grande amico dell’artista, musicista e arrangiatore nelle orchestre Rai dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Hanno partecipato anche musicisti storici che hanno collaborato con Lelio Luttazzi, tra cui Giorgio Rosciglione, Antonello Vannucchi, Massimo Moriconi e Claudio Corvini.

L’album è rientrato nella finale del Premio Tenco 2014.

«Quando Barbara mi ha telefonato per mettermi al corrente del suo prezioso progetto, subito dopo l’inevitabile commozione, ho pensato che a Lelio sarebbe piaciuto.

Barbara piaceva a Lelio e dunque, mi sono appassionata insieme a Lei per far sì che il risultato, come poi è avvenuto, fosse quello che lei desiderava: un CD elegante, raffinato, sofisticato, ma anche ironico come sarebbe piaciuto a Lelio. La sua voce luminosa ha saputo cogliere le mille nuances delle melodie di Lelio e la giusta ironia.

Brava Barbara! Grazie di cuore con gratitudine a nome mio e a nome della Fondazione Lelio Luttazzi». (Rossana Luttazzi)

«Barbara Errico è una raffinata e attenta specialista in tal senso e attinge dall’eredità di Lelio Luttazzi con quel garbo che pochi avrebbero saputo offrire. La sua voce è adamantina e sa recitare ogni singolo passo, complice l’efficace combinazione tra dizione perfetta, registro esteso e ricco di sfumature, e la giusta dose di ironia». (Alceste Ayroldi)

Barbara Errico è una cantante jazz e blues italiana attiva da oltre trent’anni sulla scena musicale. Ha partecipato a numerosi Festival e Rassegne Jazz a livello europeo, riscuotendo sempre ampi consensi di pubblico e critica. Ha collaborato con i migliori musicisti a livello nazionale, quali Ares Tavolazzi, Walter Paoli, UT Gandhi, Bruno Cesselli, Armando Battiston, Giovanni Maier, Salvatore Russo, Massimo De Mattia, Daniele D’Agaro, Giorgio Rosciglione, Massimo Moriconi, Claudio Corvini, Antonello Vannucchi, Franco Feruglio, Lorenzo Hengeller, Daniele D’Agaro, Sandro Deidda, Antonio Onorato.

Sua è la voce nella prima versione della hit mondiale “Children” di Robert Miles.

Ha partecipato alla trasmissione su RAI 1 “The Voice Senior” nel 2021.

Stimata docente di canto moderno e jazz, tra i suoi allievi più celebri figurano Elisa Toffoli e Ruggero de I Timidi. Opera anche come Vocal & Mental Coach.

Nel 2025 è stata definita “la nuova First Lady del Jazz” dalla rivista Il Tramonto.

Il concerto-evento di sabato 24 sarà l’occasione di vivere un’esperienza musicale unica e coinvolgente: una celebrazione dell’eleganza e del fascino senza tempo della grande musica di Lelio Luttazzi.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il jazz e il fascino senza tempo dello swing elegante.