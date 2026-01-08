VEYRA: dal 9 gennaio in radio “I DON’T CARE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Dal 9 gennaio 2026 sarà in rotazione radiofonica “I don’t care”, il nuovo singolo di Veyra per Up Music disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 2 gennaio.

“I Don’t Care” è un brano dall’impatto sonoro immediato, capace di fondere linee vocali R&B espressive con un sound elettronico e moderno. La canzone esplora le dinamiche ambigue delle relazioni contemporanee, raccontando con schiettezza la storia di un ragazzo che, trascinato dall’adrenalina del momento, flirta con una ragazza in un locale nonostante la propria fidanzata lo aspetti a casa. Tra ritmi incalzanti e atmosfere urban, il singolo dipinge un ritratto di disillusione e spensierata noncuranza, mettendo in musica il conflitto tra desiderio e responsabilità e confermando la continua evoluzione artistica di Veyra. Commenta l’artista sul nuovo brano: «Questa canzone è nata come un semplice demo registrato sul mio telefono ed è cresciuta fino a diventare qualcosa di molto più grande di quanto avrei mai potuto immaginare.»

Biografia

Veyra è un’artista R&B che fonde il soul contemporaneo con eleganti sonorità pop e un tocco elettronico. Ha iniziato a scrivere musica a 15 anni, dando forma a uno stile in cui voci intime si intrecciano a produzioni sperimentali. Durante il percorso di studi ha scoperto una forte passione per la performance con controller MIDI e per l’uso della voce come vero e proprio strumento, elemento centrale della sua identità creativa.