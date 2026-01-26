Valverde: “Il Salotto della Pro Loco” dedicato ad Angelo Scandurra

Condividi questo articolo?

UCSI Catania comunica che martedì 27 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Masseria La Timpa (Valverde), si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento culturale “Il Salotto della Pro Loco”, in programma sabato 31 gennaio 2026.

L’iniziativa sarà dedicata alla figura di Angelo Scandurra, poeta, animatore culturale e protagonista della vita civile e sociale di Valverde, ricordato come “il poeta che vola con i piedi per terra”. Un viaggio nella sua anima e nella sua poesia, per restituire alla comunità il ritratto di un uomo che ha saputo coniugare cultura, impegno e visione.

Nel corso della conferenza stampa verrà svelato il programma completo e i contenuti dell’incontro, promosso da “Il Salotto della Pro Loco” Valverde, in collaborazione con l’Arciconfraternita S. M. della Misericordia, il Lions Club Vallis Viridis e la Fondazione Sant’Agathae.