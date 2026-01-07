Trovato corpo carbonizzato in provincia di Siracusa, forse è uomo scomparso

Condividi questo articolo?

Di Salvatore Privitera, 35 anni, si sono perse le tracce sabato scorso

Potrebbe essere di Salvatore Privitera, 35 anni, scomparso sabato, il corpo carbonizzato ritrovato dentro un’auto bruciata a Carlentini, in provincia di Siracusa. I familiari, dopo vani tentativi di contattarlo tramite il cellulare, hanno attivato la localizzazione satellitare della sua auto. Immediatamente i genitori si sono rivolti ai carabinieri.

L’uomo è del Villaggio Sant’Agata: è incensurato, ha solo qualche procedimento pendente