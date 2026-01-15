Trapani Comix 2026: dal 22 al 24 maggio la settima edizione. Il nuovo manifesto da Mirka Andolfo

Condividi questo articolo?

Un’antica storia, una città e uno sguardo nuovo. Il Trapani Comix apre il percorso verso la sua settima edizione con un manifesto che racconta molto più di un festival.

Dal 22 al 24 maggio 2026 la cultura pop tornerà alla Villa Margherita, cuore verde di Trapani, per tre giorni di fumetti, incontri e spettacolo. A segnare l’inizio di questo nuovo capitolo è il manifesto ufficiale dell’evento, firmato da Mirka Andolfo, tra le autrici italiane più apprezzate sulla scena internazionale.

L’evento, ideato e organizzato da Nerd Attack ETS, si prepara così a scrivere un nuovo capitolo del suo percorso, consolidando il legame con la città e con un pubblico sempre più ampio.

Il manifesto 2026 affonda le radici in una leggenda trapanese antica e crudele, quella del pirata Serisso, ma ne ribalta completamente il senso. Al centro dell’illustrazione non c’è più la violenza del mito originario, ma una nuova narrazione. La protagonista è Madame Serisso, che non muore, non viene punita, non diventa trofeo. Sopravvive. Si libera. E diventa pirata.

Una riscrittura potente, che sposta il punto di vista e trasforma una storia di dominio in un racconto di emancipazione. Non c’è vendetta, non c’è sangue. C’è una conquista diversa: quella della libertà.

Alle spalle della piratessa disegnata da Mirka Andolfo si staglia il rosone della Chiesa di Sant’Agostino, uno dei simboli più riconoscibili del centro storico di Trapani. Un elemento architettonico che racconta secoli di stratificazioni culturali e di incontri tra mondi diversi, scelto come sfondo non per decorare, ma per radicare l’immagine nella storia profonda della città. Il rosone diventa così segno di continuità, memoria viva che dialoga con l’immaginario contemporaneo. La scelta di Mirka Andolfo non è casuale. Illustratrice e autrice di fama internazionale, conosciuta per la forza e l’intensità dei suoi personaggi femminili come la protagonista di “Sweet Paprika”, Andolfo ha firmato titoli di successo tradotti in oltre venticinque Paesi e collaborato con i principali editori mondiali del fumetto. Il suo ControNatura è stato pubblicato in dieci lingue e ha disegnato personaggi come Wonder Woman, Harley Quinn e Ms. Marvel. Il suo tratto, riconoscibile e incisivo, dà forma a un manifesto che non si limita ad annunciare un evento, ma ne dichiara l’identità.

“Sono onorata di aver avuto l’occasione di realizzare il manifesto per la settima edizione del Trapani Comix – afferma Mirka Andolfo – . La protagonista che ho cercato di rappresentare è un’eroina moderna, che strizza l’occhio sia al futuro che al passato, con elementi propri della tradizione e della storia trapanese”.

Il Trapani Comix 2026 sarà ancora una volta un festival diffuso, capace di unire fumetto, giochi, musica, incontri e spettacolo, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento per la cultura pop nel Mediterraneo.

Il nuovo manifesto è il primo segno.

Il viaggio verso il Trapani Comix 2026 è ufficialmente iniziato.

L’evento, ideato e organizzato dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e il Comune di Trapani, è tra gli appuntamenti più attesi dell’anno.

Il Trapani Comix & Games fa parte di RIFF, la rete nazionale di cui fanno parte tutti i più importanti festival italiani del fumetto che hanno come obiettivo la promozione e la valorizzazione del fumetto, definita secondo un’antica definizione la nona arte.

BIOGRAFIA DI MIRKA ANDOLFO

Mirka Andolfo è una pluripremiata illustratrice e sceneggiatrice italiana, creatrice di serie di successo internazionale come Sweet Paprika, Mercy, Unnatural e Blasfamous. Le sue opere hanno superato il milione di copie vendute a livello mondiale e sono pubblicate in oltre 25 Paesi, inclusa il Giappone.

Founding Creator dell’editore statunitense DSTLRY, dal 2015 lavora come autrice e artista per DC (diventando il primo autore italiano a scrivere e disegnare una storia per l’editore) e per Marvel, dove ha creato graficamente personaggi come Red Dagger (Ms. Marvel) e Hulkette (Sensational She-Hulk).

Ha collaborato inoltre con alcuni dei principali editori internazionali, tra cui The Walt Disney Company, Star Comics, BOOM! Studios, Image Comics, Panini Comics, Dynamite e Glénat.

Come illustratrice e content creator, ha inoltre preso parte a campagne di marketing e comunicazione per brand e media company quali Sky, Celsys, Paramount, Warner Bros., 20th Century Studios, Netflix, OVS e Juventus.