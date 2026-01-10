Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 sentita anche a Messina

Condividi questo articolo?

La scossa è stata avvertita su tutto il territorio regionale: nessuna segnalazione di danni

Un terremoto di magnitudo 5.1 è avvenuto oggi, sabato 10 gennaio, alle 5.53 lungo la costa della Calabria sud orientale, con epicentro un punto al largo della costa ionica, a circa 65 chilometri da Reggio Calabria. La scossa è stata registrata in mare dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) a una profondità di 65 chilometri ed è stata avvertita su tutto il territorio regionale.

L’epicentro è stato in mare, a una profondità di 65 chilometri; 65 Km a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 Km a Sud Est di Messina. La scossa è stata avvertita anche dagli abitanti di Messina.

Nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni sono giunte al momento alle sale operative dei vigili del fuoco in seguito alla scossa, rendono noto i vigili del fuoco su X.

“Non abbiamo rilevato danni a cose o persone in seguito alla scossa di terremoto“. A confermarlo, all’Adnkronos, Domenico Costarella, a capo della Protezione civile regionale calabrese, a proposito della forte scossa che si è verificata all’alba di questa mattina lungo la costa calabra sud orientale.

“Il sisma è stato avvertito così distintamente dalla popolazione proprio perché si è verificato in mare – ha aggiunto Costarella -. Come Protezione civile abbiamo eseguito immediatamente una ricognizione nei Comuni prospicienti l’epicentro e possiamo confermare che non c’è stato alcun danno. La nostra attività, lo ricordiamo, può essere esclusivamente preventiva e non predittiva, ma possiamo garantire che tutte le funzioni del nostro dipartimento sono costantemente in allerta”.