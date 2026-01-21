Tappe teatrale de “I Racconti di Sepillo” da Ypsigro della compagnia teatrale siciliana “I Trovatori”

Condividi questo articolo?

Prossimo appuntamento il 1° febbraio con lo spettacolo

Il circo delle scelte coraggiose

al Teatro Agricantus di Palermo

Prosegue con nuove tappe il percorso teatrale de I Racconti di Sepillo da Ypsigro, il progetto originale della compagnia teatrale I Trovatori, ideato e interpretato da Giuseppe Vignieri con l’accompagnamento musicale dal vivo di Giuseppe Aiosi.

Un viaggio scenico che affonda le radici nelle giullarate medievali del XII e XIII secolo per restituirle al presente attraverso un linguaggio teatrale contemporaneo, in equilibrio tra satira, poesia e denuncia civile. Un teatro popolare e colto, accessibile e dinamico, capace di parlare a pubblici diversi: adulti, ragazzi, famiglie e contesti scolastici. Dopo le precedenti repliche che hanno attraversato diversi territori, il progetto torna in scena con un nuovo calendario di appuntamenti tra Sicilia e Lazio, toccando teatri e spazi culturali:

1° Febbario – Il circo delle scelte coraggiose – Teatro Agricantus- Palermo (N.B questo spettacolo non fa parte del Progetto I Racconti di Sepillo da Ypsigro)

7-8 Febbraio – Il prestigio di un popolo – Teatro della dodicesima – Spnaceto/Roma

Dal 12 al 15 Febbraio – Riccardo III. Il potere a pezzi – Teatrosophia – Roma

10 Aprile – Riccardo III. Il potere a pezzi – Teatro Comunale Contoli Di Dio – Calacibetta (EN)

18 Aprile – Riccardo III. Il potere a pezzi – Regina Teatri – Terracina (LT)

Il progetto nasce dal desiderio di riscoprire la figura del giullare non come semplice intrattenitore, ma come portavoce della verità popolare, “cuntista” capace di trasformare l’ironia in strumento di conoscenza. Attraverso la voce di Sepillo da Ypsigro e le musiche evocative di Netroio da Creta, il pubblico viene accompagnato in un universo narrativo dove miti, leggende e cronaca si intrecciano in un dialogo continuo tra passato e presente.

Le storie che compongono I Racconti di Sepillo da Ypsigro – Il prestigio di un popolo, La Pupara, Il mito della rosa rossa e Riccardo III. Il potere a pezzi – affrontano con tono ironico e graffiante temi universali come il potere, la giustizia, la libertà e il coraggio.

Il prestigio di un popolo, ambientato nel periodo d’oro del culto delle reliquie, riflette sull’avidità e sulla manipolazione politica. “La Pupara” utilizza il linguaggio simbolico per raccontare la lotta alle mafie e il ruolo delle istituzioni. “Il mito della rosa rossa”, ispirato alla storia di Afrodite e Adone, parla di amore, gelosia, libertà e resistenza: una giullarata pensata anche per bambini e famiglie, che lavora sull’educazione sentimentale attraverso il coinvolgimento diretto dei più piccoli. “Riccardo III. Il potere a pezzi”, liberamente ispirato a Shakespeare, mette in scena la discesa nella follia del potere assoluto, filtrata dallo sguardo satirico del giullare, coscienza critica e collettiva. Accanto al percorso di Sepillo, entra in calendario “Il circo delle scelte coraggiose”, spettacolo indipendente dal progetto I Racconti di Sepillo da Ypsigro. Un lavoro di teatro che affronta temi come inclusione sociale, educazione ambientale, fiducia e amicizia, ispirandosi a La favola dei Saltimbanchi di Michael Ende.

Elemento centrale del progetto è la scenografia essenziale, costruita attorno a un unico oggetto: una grande cassa di legno da cui prendono vita personaggi, luoghi e storie. I costumi artigianali richiamano l’estetica medievale con innesti contemporanei, mentre la musica dal vivo – eseguita con strumenti antichi – accompagna la narrazione con sonorità profonde e arcaiche. La comicità si alterna alla riflessione, l’invettiva alla poesia. Ogni replica diventa un’esperienza immersiva che restituisce al teatro la sua funzione originaria: rito collettivo, spazio di ascolto e consapevolezza, dove la leggerezza del giullare apre alla profondità del pensiero.