Strage durante festa a Crans-Montana: 47 morti. Tajani: “12-15 italiani ricoverati, 16 dispersi”

Condividi questo articolo?

Un incendio ha coinvolto il bar ‘Le Constellation’ della famosa località turistica. Ambasciatore italiano a Berna: “Settimane per poter identificare le vittime”. Il cordoglio di Mattarella e Meloni per le vittime

E’ di almeno 47 morti e un centinaio i feriti il bilancio della strage avvenuta la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Nella rinomata località sciistica un incendio è divampato nel bar ‘Le Constellation’, informa la polizia, mentre si stava festeggiando il nuovo anno intorno all’1.30. Le autorità prevedono che tra le vittime e i feriti ci siano anche turisti stranieri.

Annunci

“Ci sono 12-15 italiani in ospedale e 16 risultano dispersi”, ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che risulta “difficile il riconoscimento” dei feriti.

La polizia ha comunicato che è stata istituita una linea di assistenza telefonica per le famiglie delle persone colpite. Crans-Montana è una lussuosa località sciistica situata nel cuore delle Alpi svizzere, a circa due ore dalla capitale svizzera Berna. Le fiamme sarebbero partite dal seminterrato mentre nel bar erano presenti circa duecento persone, ha precisato un portavoce della polizia cantonale. Il locale poteva ospitare 400 persone.

Filmati non verificati circolati sui social media mostrano il momento dell’incendio e le persone in fuga. Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri e i pompieri per domare l’incendio. Si indaga sulle cause di quanto accaduto.

Le cause dell’esplosione

Si ritiene che l’incendio al bar ‘Le Constellation’ sia stato causato da una candela di compleanno o da una candela scintillante , attaccata a una bottiglia di champagne. Quando una donna ha sollevato la bottiglia, la candela avrebbe incendiato il soffitto e le fiamme si sarebbero propagate rapidamente.

Secondo le guide turistiche e le recensioni online, il bar era considerato un luogo alla moda per l’après-ski e la vita notturna, un posto dove concludere la serata in grande stile. Ma dietro la facciata glamour, emergono indizi di potenziali carenze in termini di sicurezza. Sulle piattaforme di valutazione, il bar ha ottenuto solo 6,5 punti su 10 nella categoria sicurezza. All’interno era presente una sola via di accesso e di fuga nel seminterrato, il che avrebbe ostacolato l’evacuazione in caso di emergenza. Insomma, una vera trappola per gli avventori, molti dei quali hanno perso la vite e tantissimi hanno riportato gravi ustioni. Inoltre, il ristorante era arredato con molti elementi in legno, fattore che oggi, a posteriori, appare particolarmente critico.

L’effetto ‘flashover’

Secondo quanto riferiscono le autorità cantonali ai media svizzeri, la tragedia è stata causata da un ‘flashover‘, ovvero un “fenomeno pericolosissimo che vede il fuoco propagarsi all’improvviso e con violenza in ambienti chiusi provocando una o più esplosioni”.

Con il termine flashover si intende il passaggio repentino da un incendio localizzato a un incendio generalizzato. Un fuoco può ad esempio iniziare da un apparecchio in una stanza e se il calore si accumula sotto al soffitto, i gas di combustione si diffondono nello spazio e la temperatura sale molto rapidamente a diverse centinaia di gradi. Questo effetto può provocare l’accensione simultanea e improvvisa di altri materiali combustibili, con una propagazione fulminea delle fiamme. ”A quel punto la sopravvivenza è praticamente impossibile. La situazione rappresenta un pericolo mortale anche per i vigili del fuoco”, spiegano i media svizzeri.

Mattarella: “Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, il seguente messaggio: “Ho appreso con profonda tristezza la notizia dell’esplosione nella località sciistica di Crans-Montana e delle sue tragiche conseguenze. Rivolgo un commosso pensiero alle famiglie delle numerose vittime e il sincero augurio di pronto ristabilimento ai feriti”.

“In questa triste circostanza, desidero far giungere a Lei, signor Presidente, le espressioni di profondo cordoglio e della partecipe vicinanza della Repubblica Italiana e mie personali” conclude il Capo dello Stato.

Meloni: “Condoglianze per vittime a Crans-Montana”

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime, a titolo personale e a nome del Governo, le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana” rende noto palazzo Chigi.

“Il presidente Meloni segue con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendosi in stretto contatto con il Vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, al fine di assumere tutte le informazioni sull’accaduto e sul possibile coinvolgimento dí connazionali. Ringrazia le risorse della Protezione civile già operative ed esprime la propria vicinanza ai familiari delle vittime, ai feriti, alle istituzioni e al popolo elvetici”, aggiunge palazzo Chigi.

Decine di italiani ricoverati e 16 dispersi

“Temo che il bilancio delle vittime possa peggiorare”, ha dichiarato Tajani, affermando che “è in crescita la lista dei dispersi”. “La situazione è molto complicata, allestiremo una task force”, ha aggiunto il ministro, annunciando che “se non creerò problemi, domani o dopodomani sarò sul luogo della tragedia per essere vicino ai nostri connazionali. Ho parlato più volte con il Presidente del Consiglio che sta seguendo anche lei personalmente la vicenda e quindi il Governo è operativo al massimo. Ringrazio veramente i nostri diplomatici, l’Ambasciata di Berna, il Consolato di Ginevra, anche l’Unità di Crisi della Farnesina, la Protezione Civile della Val d’Aosta, la Regione Lombardia, le Regioni Piemonte che sono le Regioni più vicine che sono impegnate operativamente per aiutare di Svizzera in questo momento così difficile”, ha aggiunto il ministro.

“I soccorritori hanno difficoltà ad accedere ai locali sotterranei”, ma “ci vorranno giorni e settimane per identificare le vittime”. Allestita una task force italiana per fornire informazioni sui nostri connazionali e accanto alla help line Svizzera verrà creata una help line italiana, ha detto l’ambasciatore d’Italia a Berna Gian Lorenzo Cornado