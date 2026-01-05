Strage Crans-Montana, oggi il rimpatrio di 5 dei 6 ragazzi italiani morti nel rogo

Condividi questo articolo?

Un volo di Stato per accompagnare i feretri delle giovanissime vittime, tutte tra i 15 e i 17 anni. Il punto sulle indagini delle autorità svizzere

Avverrà oggi, lunedì 5 gennaio, il rimpatrio di 5 delle 6 salme dei giovani connazionali morti nell’incendio di Crans-Montana. A comunicarlo è stata ieri la Farnesina, precisando che il corteo funebre partirà dal Centro funerario di Sion per procedere verso l’aeroporto militare della stessa città dove le salme saranno imbarcate su un volo C130 dell’Aeronautica Militare.

Annunci

Un volo di Stato per i feretri

Le cinque salme partiranno alle 11. Da Sion l’aereo arriverà a Milano Linate alle 11.50 da dove quattro salme saranno trasferite a Milano, Bologna e Genova via terra. L’aereo proseguirà poi per Roma Ciampino dove arriverà nel pomeriggio l’ultima delle cinque vittime.

“Per quanto riguarda i feretri saranno accompagnati in Italia con un volo di Stato organizzato dall’Aeronautica militare”, ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Chi sono le sei vittime dai 15 ai 17 anni

Le vittime italiane accertate del rogo a Le Constellation sono i 16enni Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Achille Barosi e il golfista 17enne di Genova Emanuele Galeppini, Sofia Prosperi di 15 anni e Riccardo Minghetti di 16. Si tratta di un bilancio “definitivo” rispetto alle vittime italiane, ha spiegato l’ambasciatore italiano Cornado.

Il punto sulle indagini

Procura e polizia svizzera fanno intanto il punto sulle indagini. Tutte le 40 vittime della strage di Capodanno, hanno spiegato le autorità, sono state identificate. Le operazioni di identificazione sono state condotte dalla Polizia cantonale vallesana, dal Dvi (Disaster Victim Identification) e dall’Istituto di medicina legale, si legge in un comunicato. Le vittime sono quasi tutte giovanissime: nove erano minorenni, una delle quali aveva solo 14 anni.

Al momento, i criteri richiesti per la detenzione preventiva della coppia di gestori del bar Le Constellation non sono “soddisfatti”, ha spiegato il pubblico ministero vallesano, due giorni dopo la loro incriminazione, secondo quanto riferisce la Tribune de Geneve.

Finora, quindi, non vi è alcun sospetto che gli imputati intendano sottrarsi al procedimento penale dandosi alla fuga. Gli altri criteri, ovvero il rischio di recidiva o di collusione, non sono rilevanti, precisa il procuratore Beatrice Pilloud. La coppia è accusata di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

“Allo stato attuale delle indagini, l’incendio è stato causato dall’uso di ‘fontane’. Si tratta di oggetti non metallici contenenti una composizione pirotecnica che produce scintille e fiamme. Sono progettati per essere posizionati a terra, fissati al suolo o su un supporto, oppure tenuti in mano”, ha quindi comunicato la polizia cantonale.

Il seguito dell’indagine sulle cause della strage “verterà, in particolare, sull’analisi della documentazione ottenuta dal comune, sulla conformità dei lavori realizzati dai gestori, sui materiali utilizzati, sulle vie di fuga, sui mezzi di estinzione e sul rispetto delle norme antincendio” a “Le Constellation”.