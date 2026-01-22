Sopralluogo del deputato regionale Giuseppe Zitelli (FdI) in alcune delle aree più colpite dal ciclone Harry: “Nessuno sarà lasciato solo”

Condividi questo articolo?

“I cittadini e gli esercenti che hanno subito danni legati alla devastazione causata dal ciclone Harry non saranno lasciati soli: insieme ai colleghi di Fratelli d’Italia mi impegnerò affinché la Regione Siciliana possa riconoscere loro un sostegno concreto, anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione primaverile e delle attività collegate al turismo”.

Ad assicurarlo è Giuseppe Zitelli, parlamentare regionale, componente della Commissione Affari istituzionali e segretario della Commissione Servizi sociali all’ARS, commentando le conseguenze del maltempo in Sicilia.

Nella giornata di mercoledì 21 gennaio, l’esponente di Fratelli d’Italia ha effettuato un sopralluogo in alcune tra le aree maggiormente colpite: il litorale catanese e di Aci Castello.

“Uno scenario desolante – commenta – anche se, fortunatamente, non si contano morti o feriti: bisogna comunque agire tempestivamente, soprattutto nelle province di Catania, Siracusa e Messina, dove si registrano le criticità più ingenti”.

“Acireale, Aci Trezza, Aci Castello, Catania ma anche Letojanni e molti centri del Siracusano – prosegue – figurano tra i luoghi dove la furia di Harry è stata più violenta: le coste flagellate dalle mareggiate sono uno spettacolo davvero avvilente”.

“Voglio esprimere la mia piena vicinanza ai cittadini che hanno subito questa prova drammatica – conclude – e dire loro che monitorerò personalmente la situazione affinché ricevano il supporto necessario: ancora una volta, i siciliani hanno manifestato una straordinaria resilienza”.