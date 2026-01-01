Sinalp Sicilia: risultati concreti tra Contrattazione, RSU, Welfare Abitativo e infrastrutture strategiche.

Condividi questo articolo?

Il 2025 si chiude per il Sinalp Sicilia come un anno di straordinari risultati sindacali, segnando una crescita senza precedenti in termini di rappresentanza, contrattazione e capacità di incidere sulle politiche sociali, economiche e infrastrutturali della Regione.

Un anno che ha consacrato il Sinalp come protagonista autorevole del cambiamento, rafforzandone il ruolo di riferimento per lavoratori, famiglie e territori, grazie ad un gruppo di Dirigenti Sindacali di elevata qualità e capacità professionale che con il loro ottimo e qualificato lavoro hanno reso possibile questa importante crescita.

Annunci

È stato un anno di svolta, dichiara il Segretario Regionale Dr. Andrea Monteleone, in cui il Sinalp ha scelto di andare oltre la difesa tradizionale del posto di lavoro, assumendosi la responsabilità di intervenire sui grandi temi strategici per la Sicilia: occupazione, casa, mobilità, infrastrutture, dignità e giustizia sociale.

Un sindacato che non si limita a denunciare, ma che propone soluzioni e sostiene scelte di sviluppo strutturale, per una vera crescita sociale ed economica della Sicilia.

Sul piano contrattuale, il 2025 rappresenta un passaggio importante, grazie alla firma del CCRL del comparto Trasporti, frutto di un’azione sindacale determinata e competente.

Un risultato di altissimo valore politico e strategico, che dota la Sicilia di uno strumento innovativo capace di contrastare l’isolamento geografico dell’Isola, garantire continuità con il resto del Paese e restituire certezze normative e tutele salariali a migliaia di lavoratori del settore.

A suggellare questa centralità contrattuale, il 2025 ha visto una straordinaria affermazione del Sinalp nelle elezioni RSU, con una crescita esponenziale dei consensi nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO), nei servizi e nel comparto pubblico.

L’elezione di numerosi delegati Sinalp conferma la fiducia verso un sindacato presente nei luoghi di lavoro, capace di trasformare il disagio in rappresentanza reale e in tutele concrete.

Nel corso del 2025, il Sinalp ha assunto una posizione netta e responsabile a favore di un piano straordinario di ammodernamento delle infrastrutture viarie, stradali e ferroviarie della Sicilia, ritenute indispensabili per garantire sicurezza, continuità territoriale e competitività economica.

In questo quadro, il Sinalp ha espresso pieno sostegno alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, considerandolo un’opera strategica non solo per la mobilità, ma per lo sviluppo occupazionale, industriale e logistico dell’intero Mezzogiorno.

Un’infrastruttura che, accompagnata da un serio potenziamento delle reti stradali e ferroviarie siciliane e calabresi, può rappresentare un volano di crescita, lavoro qualificato e integrazione nazionale ed europea.

Il 2025 ha segnato l’avvio concreto del Welfare Abitativo, una delle più innovative azioni sindacali degli ultimi anni.

Il Sinalp, insieme ad ANIA Inquilini, CASA MIA Proprietari e CAM Professionisti immobiliari, ha trasformato la crisi abitativa in una politica sociale strutturata.

Con la campagna “L’Affitto che Conviene”, sono stati promossi strumenti come il canone concordato e la cedolare secca al 10%, attraverso iniziative pubbliche in diverse città siciliane ed in particolare a Palermo e Catania con l’importante appuntamento di fine anno svoltosi a Palazzo Fiammingo di Belpasso.

Parallelamente, la Confederazione ha esercitato una costante azione di sollecito verso i Comuni per l’aggiornamento degli Accordi Territoriali, indispensabili per l’accesso alle agevolazioni fiscali (IMU ridotta e tassazione agevolata).

Sul piano istituzionale, il Sinalp ha avanzato al Governo Meloni la proposta di un nuovo Piano Casa, sollecitando il Governo Regionale al rilancio degli IACP e alla riqualificazione dell’edilizia pubblica, confermandosi interlocutore credibile e costruttivo delle istituzioni.

Attraverso la Rete ZeroMolestie Sinalp, l’impegno per la parità di genere si è tradotto in azione normativa concreta, con la promozione di un Disegno di Legge per l’inserimento delle donne vittime di violenza tra le categorie protette (L. 68/99).

Il Sinalp ha inoltre sostenuto la Certificazione della Parità di Genere (L. 162/2021) come strumento strategico per la competitività delle imprese e l’accesso a credito, appalti e incentivi.

Sempre ferma e coerente la posizione del Sinalp contro derive ideologiche, come quelle contenute nel maldestro tentativo di imporre il DDL sul “consenso revocabile”, riaffermando una visione sociale fondata su equilibrio giuridico, diritti certi e civiltà democratica.

Nel corso dell’intero 2025, il Sinalp Sicilia ha rafforzato la difesa quotidiana dei lavoratori contro contestazioni disciplinari strumentali e pratiche vessatorie, intervenendo con rigore sulla base dell’Art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dell’Art. 2087 c.c..

Significativa anche la crescita del comparto scuola, con un’assistenza sempre più qualificata a docenti e personale ATA per il recupero del pre-ruolo, i riscatti pensionistici e la tutela delle carriere.

Attraverso i propri servizi, la Confederazione ha garantito supporto fiscale e burocratico, ottenendo l’annullamento di numerosi accertamenti errati.

Il Sinalp Sicilia chiude il 2025 con una rotta definita e una identità rafforzata:

non più solo un sindacato di vertenze, ma un attore politico e sociale autorevole, capace di incidere sulle scelte infrastrutturali, economiche e sociali, dialogare con le istituzioni, con la politica e migliorare concretamente la vita dei lavoratori e dei cittadini siciliani.

Nella foto: incontro sinalp segretario Andrea Monteleone