Sicilia Queer filmfest / In anteprima regionale Tardes de soledad di Albert Serra

Arriva a Palermo, in anteprima regionale tra le proiezioni di avvicinamento

del Sicilia Queer filmfest,Tardes de soledad di Albert Serra



Palermo, sabato 24 gennaio, ore 20.30

Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa)

Proseguono le proiezioni di avvicinamento verso la 16a edizione del Sicilia Queer filmfest (Palermo, 25 – 31 maggio 2026), che sabato 24 gennaio , alle ore 20.30 presso il Cinema De Seta (Cantieri Culturali alla Zisa), presenta in anteprima regionale Tardes de soledad, ultimo documentario di Albert Serra, considerato miglior pellicola del 2025 dai Cahiers du Cinéma. Un film potente, ipnotico e inquietante con cui il cineasta catalano si addentra nel controverso e affascinante mondo della tauromachia attraverso un ritratto intimo e crudo del torero Andrés Roca Rey.

Tardes de soledad di Albert Serra

(Spagna-Portogallo-Francia 2024 / 125’)

Il protagonista, Andrés Roca Rey, è l’icona assoluta della corrida moderna. Chi lo ammira lo venera come un dio, facendone un modello di mascolinità. Albert Serra lo osserva ossessivamente e ne fa un ritratto che si posiziona al di là del bene e del male, trascinandoci dentro l’esperienza intima del torero. Il corto circuito tra la fredda strategia umana e la carica esplosiva dell’animale non lascia indifferenti. Le immagini, ipnotiche, documentano rischio e violenza, calcolo e istinto. Il confronto ineguale e crudele tra uomo e animale diventa spettacolo codificato, qui ridotto al grado zero: sprazzi di colore che riassumono secoli di ferocia. E attraverso il cinema, il rito della corrida diventa un racconto di solitudine.