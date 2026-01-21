Sicilia. Il ciclone Harry continua a portare un forte maltempo. A Palermo un’auto travolta è finita in mare

Condividi questo articolo?

Ancora una giornata all’insegna del maltempo nelle regioni del Sud e sull Isole maggiori. E’ allerta rossa anche oggi, mercoledì 21 gennaio, in Sardegna, Sicilia e Calabria colpite in particolar modo dal ciclone Harry.

Scuole chiuse a Catania e Messina

Il quadro meteo spinge diversi comuni ad adottare provvedimenti. In Sicilia, scuole, ville comunali e cimiteri ancora chiusi a Messina, Catania, Enna, Siracusa e in numerosi comuni delle varie province. Scuole chiuse anche in molti comuni della Calabria nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia. In Sardegna provvedimento analogo adottato a Cagliari.

Salvini segue situazione in Calabria, Sardegna e Sicilia

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo con grande attenzione gli effetti del maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia con particolare riferimento alle ricadute sulle infrastrutture. Salvini è in contatto anche con gli amministratori locali.

La situazione in Sicilia

Dalle 18 di ieri alle 8 di oggi le squadre dei Vigili del Fuoco operanti nel territorio della provincia di Palermo hanno effettuato 85 interventi. Il numero complessivo degli interventi nelle ultime 24 ore ammonta a circa 190, a fronte di una media giornaliera di circa 40 interventi. Le maggiori criticità si sono registrate nelle aree portuali del capoluogo, dove si sono verificati due interventi di particolare rilevanza.

Una autovettura è stata trascinata ieri sera dalle onde ed è finita in mare. E’ successo nel porticciolo dell’Arenella. Inizialmente si pensava che vi fosse qualcuno a bordo della vettura. Sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno controllato e verificato che nella vettura non c’era nessuno. Lo stesso proprietario della vettura ha anche confermato che l’auto era parcheggiata e trascinata dal mare in tempesta.

Un altro intervento nella notte nei pressi del Molo Trapezoidale, a seguito del distacco di due pontili ai quali erano ormeggiate diverse imbarcazioni.

Traffico chiuso sulla SS288 ad Aidone, nell’Ennese, a causa di una frana provocata dal maltempo. La circolazione è deviata sulle SP17 e SP16 per collegare Aidone, la zona artigianale e Piazza Armerina. Sempre a causa di una frana, è chiuso il tratto sulla SS185 “Di Sella Mandrazzi” a Novara di Sicilia, in provincia di Messina. Sul posto squadre di Anas e forze dell’ordine.

“Sembra un bollettino di guerra ma purtroppo siamo senza acqua in quasi tutto il paese, e non per un tubo rotto, e senza luce”. Così il sindaco Danilo Lo Giudice ha descritto questa mattina la situazione a Santa Teresa di Riva, comune sul litorale jonico del Messinese, devastato dal ciclone Harry. Gravi danni si registrano sul lungomare nella zona sud e la passerella sull’agro é chiusa. “Per quanto riguarda la mancanza di acqua – ha spiegato il primo cittadino – purtroppo il serbatoio centrale si è svuotato completamente in quanto ci sono tubi importanti divelti in diversi punti della città che non ne consentono l’approvvigionamento. Stiamo intervenendo con diverse squadre ma ci sono punti attualmente non accessibili in quanto il mare continua a salire in maniera importante. Enel è comunque stato avvertito dei problemi di energia elettrica su tutto il territorio comunale”. “Prestate attenzione ed evitate spostamenti se non necessario” ha concluso il sindaco.

Sono iniziati nel frattempo a Pozzallo, in provincia di Ragusa, i sopralluoghi dei tecnici per la quantificazione dei danni provocati dal ciclone Harry che nelle giornate del 19 e 20 gennaio ha duramente colpito la Sicilia orientale. “I danni nella città di Pozzallo sono ingenti” ha sottolineato il sindaco Roberto Ammatuna annunciando che domani in giunta comunale sarà avanzata la richiesta alla Regione di riconoscimento dello stato di calamità.

I primi sopralluoghi sono in corso nelle scuole, negli edifici pubblici, nel litorale, per poi continuare poi con le strade, gli impianti tecnologici e le strutture sportive. “Speriamo in una pronta risposta e ad un sostegno economico da parte dello Stato e della Regione – aggiunge il primo cittadino – Al governo della Regione chiediamo un pronto intervento di sostegno per quelle realtà, come Pozzallo, così duramente colpiti dall’evento meteorologico avverso”.

Sopralluogo questa mattina del sindaco di Taormina, e capogruppo di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, nelle due frazioni di Mazzeo e Mazzarò ieri duramente colpite dalla violenta mareggiata che ha investito la costa ionica della Sicilia: De Luca ha voluto verificare direttamente i danni mentre il Comune è già al lavoro con gli uffici municipali e tutte le forze disponibili per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni minime di normalità e sicurezza. “Un impatto durissimo che ha lasciato ferite evidenti sul territorio, mettendo in discussione equilibri ambientali, infrastrutturali e sociali – ha detto il primo cittadino – Quello che abbiamo davanti agli occhi è un territorio profondamente ferito. Oggi, alla luce di quanto accaduto, è chiaro che il tema non è soltanto quello delle risorse economiche. I milioni di euro, da soli, non risolvono nulla se restiamo intrappolati nelle procedure ordinarie”.

De Luca ha ribadito la necessità di un intervento immediato a livello nazionale: “Va dichiarato immediatamente lo stato di calamità da parte della Regione Siciliana, con la contestuale richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale al Consiglio dei ministri e al dipartimento della Protezione civile”.