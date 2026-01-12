Sciopero 12 e 13 gennaio, dalla scuola ai treni: chi si ferma oggi e domani

Condividi questo articolo?

La settimana si apre con disagi sui servizi a causa degli scioperi indetti oggi e domani, che riguardano la scuola e per i trasporti.

I treni

È partito alle 3 del mattino di oggi, lunedì 12 gennaio, e si concluderà alle 02:00 di martedì 13 gennaio 2026 lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord della Lombardia che potrà comportare variazioni anche nelle regioni limitrofe. Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. (Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.)

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00, durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

Scuole

Oggi, 12 gennaio è anche in corso lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero dell’Istruzione e del Merito. Lo sciopero riguarda tutto il personale docente, educativo e scolastico, personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA), personale Non Dirigente a tempo determinato ed indeterminato, delle scuole pubbliche e private, della ricerca e delle università, in Italia e all’estero proclamato da CONF.S.A.I., CONALPE, CSLE, FLP. Previsto anche domani, 13 gennaio, il secondo giorno di sciopero.