Salute: Messina, Samothrace presenta i risultati di ricerca

Il 23 gennaio 2026 all’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina

Sarà dedicato al Pillar Health il nuovo appuntamento siciliano di Samothrace – Sicilian MicronanOTecH Research And Innovation Center, Ecosistema dell’Innovazione finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’evento si terrà venerdì 23 gennaio 2026, a partire dalle ore 9.30, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina (Piazza Pugliatti 1).

L’incontro rappresenta un’importante occasione di condivisione dei risultati ottenuti nei tre anni di attività di ricerca del Pillar Health, che integra conoscenze scientifiche, tecnologie avanzate e capacità di trasferimento al mercato per lo sviluppo di prodotti ad alto impatto nel settore della salute. L’Ecosistema Samothrace opera infatti nel campo delle tecnologie mediche basate su microdispositivi, dei lab-on-chip, dei lettori ottici, dei chip, fino allo sviluppo di nuovi dispositivi indossabili intelligenti, contribuendo alla competitività delle industrie regionali e nazionali e all’innovazione nell’assistenza sanitaria avanzata.

Nel corso della mattinata, dopo i saluti istituzionali, saranno presentati numerosi Pitch di ricerca che illustreranno approcci trasversali capaci di coniugare esigenze cliniche, nuove tecnologie e opportunità di mercato, con l’obiettivo di raggiungere alti livelli di maturità tecnologica (TRL) e favorire lo sviluppo di soluzioni innovative per la sanità del futuro.

Seguiranno le sessioni Poster e Demo, durante le quali verranno mostrati prototipi, piattaforme tecnologiche e risultati sperimentali nel campo della diagnostica avanzata, della telemedicina, dei sensori indossabili, dei biomateriali, delle nanotecnologie e dei sistemi intelligenti per la salute.

Momento centrale della giornata sarà la tavola rotonda dal titolo “Better Science for Better Health”, dedicata al ruolo strategico della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica nel miglioramento della salute e della qualità della vita. Alla discussione, moderata dal giornalista Emilio Pintaldi (Rtp Tv), prenderanno parte Dario Angaroni (Gruppo Finisterre), Salvatore Cannavò e Sergio Baldari (Policlinico Università di Messina) e Enrico Alessi (STMicroelectronics).