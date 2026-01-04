Ragusa. “Volevo farlo cartaceo, ma si stanno finendo gli alberi” di Elia Gaudioso

Condividi questo articolo?

“Volevo farlo cartaceo, ma si stanno finendo gli alberi”, scritto da Elia Gaudioso e pubblicato il 31 dicembre 2025.

Il libro è una raccolta di brevi testi e battute di satira italiana e umorismo contemporaneo, scritte nel corso del 2025.

Attraverso uno stile ironico e diretto, l’autore propone una critica mordace alla società moderna, ai suoi paradossi e alle sue contraddizioni, toccando temi come politica, lavoro, media e vita quotidiana, senza risparmiare nessuno.

L’autore, Elia Gaudioso, è un copywriter e autore satirico di 26 anni, originario di Modica.

Il progetto nasce in maniera indipendente ed è pensato come una lettura breve e accessibile, adatta a un pubblico trasversale.