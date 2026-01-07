Profumi dell’Etna: il panettone al Ficodindia D.O.P. protagonista ad Adrano

Condividi questo articolo?

Un trionfo di sapori, tradizione e identità territoriale ha animato la città di Adrano grazie al concorso “Profumi dell’Etna”, promosso da Ristoworld Italy con il sostegno del Comune di Adrano e la preziosa collaborazione del Consorzio del Ficodindia dell’Etna D.O.P..

L’evento ha celebrato l’eccellenza pasticcera attraverso una sfida dedicata al panettone artigianale, reinterpretato con il ficodindia dell’Etna, frutto simbolo della Sicilia più autentica.

La giuria, composta da Maestri Pasticcieri di fama nazionale – Lillo De Fraia, Vincenzo Orefice, Salvatore Caggegi, Santo Giarrusso e Giulio Bonfissuto – ha valutato con rigore e passione le creazioni in gara, premiando l’originalità, la tecnica e la valorizzazione del prodotto D.O.P.

Classifica finale

1° posto: Salvatore Puglisi con il panettone “Il Fighissimo”

2° posto: Marco Carrubba con “Panficodí”

3° posto: Gabriele Tirendi con “Gran Ficus”

Premio Speciale Bonfissuto: Vincenzo La Cava per la qualità e l’innovazione nei canditi al ficodindia.

Durante la serata, la dottoressa Sarah Bua, in rappresentanza del Consorzio, ha sottolineato l’unicità del ficodindia dell’Etna e il valore culturale ed economico della sua promozione. A seguire, l’intervento dell’Assessore Fernando Antonio Gregorio Lo Giudice ha ribadito l’importanza di eventi come questo per valorizzare le produzioni locali, comprese le numerose De.Co. del territorio.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle associazioni partner e alle aziende sostenitrici, tra cui G.T.R. Dolciaria, New Vegagel e il Consorzio del Ficodindia dell’Etna D.O.P., per il loro contributo alla riuscita dell’iniziativa.

A conclusione, il Presidente Claudio Leocata e il Direttore Andrea Finocchiaro di Ristoworld Italy hanno ribadito il ruolo strategico di questi eventi come volano per l’identità enogastronomica siciliana: “Promuovere i nostri prodotti significa dare voce alla terra, alla cultura e all’economia locale. Il panettone al ficodindia è un simbolo di innovazione e radici”.