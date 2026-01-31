Condividi questo articolo?

Primi segnali di ripartenza a Mascali dopo i danni provocati dal ciclone che ha lasciato segni evidenti. Al termine di un complesso intervento, che ha visto impegnati volontari del Noes, della Misericordia e di tanti cittadini, è stata riaperta la pista ciclabile che collega il borgo marinaro di Sant’Anna a Fondachello.

Tre chilometri di percorso lungo la costa che sono stati restituiti alla fruizione di sportivi, famiglie e turisti. Il ripristino del percorso non è stato un compito semplice. La pista era stata invasa da fango, detriti e materiali trasportati dalla furia degli elementi. Per liberarla è stato necessario un intervento corale che ha visto schierati in prima linea volontari del Noes, della Misericordia e di numerosi cittadini che, spontaneamente, si sono rimboccati le maniche per aiutare la propria comunità.

Questa sinergia ha permesso di accelerare i tempi, dando una risposta immediata in uno dei tratti più frequentati e amati del lungomare. La riapertura della ciclabile si inserisce in un quadro di ripresa che coinvolge anche il tessuto economico locale. A Fondachello, cuore pulsante della ristorazione e del commercio mascalese, molte attività hanno finalmente riaperto le porte dopo giornate di stop forzato. Un segnale vitale per l’economia della zona, duramente provata dagli eventi atmosferici.

Soddisfazione è stata espressa dai vertici del Comune. Il sindaco Luigi Messina e la vice Veronica Musumeci hanno seguito da vicino le operazioni, lodando l’impegno collettivo. «Siamo profondamente soddisfatti della risposta che il territorio ha saputo dare — dichiarano il sindaco Messina e la vice Musumeci —. Il volontariato si è confermato una risorsa imprescindibile. Vedere la ciclabile nuovamente percorribile e le attività commerciali di Fondachello rianimarsi è il miglior segnale di speranza per tutta Mascali.» L’amministrazione comunale sottolinea che il traguardo raggiunto è solo il primo passo di un piano più ampio volto al totale ripristino della sicurezza e del decoro urbano in tutte le zone colpite.