Presentazione del libro di Antonio Ferrante “Perchè non vinciamo mai: Analisi semiseria di un partito mai partito”

Lunedì prossimo, alla libreria Galli Ubik di Trapani, la presentazione del libro “Perché non vinciamo mai, Analisi semiseria di un partito mai partito” dell’autore Ferrante

Martedì 27 gennaio, con inizio alle 18,00, presso la Libreria Galli Ubik di Erice, in Via Alessandro Manzoni, sarà presentato il libro dell’autore Antonio Ferrante “Perché non vinciamo mai, Analisi semiseria di un partito mai partito” edito da Edizioni Gfe.

Ferrante, palermitano, ex presidente regionale del Pd in Sicilia, nel suo pamphlet propone una riflessione lucida, schietta e pragmatica sui motivi che hanno decretato la reiterata sconfitta del Pd. Smorza i toni, rinuncia alla retorica altisonante e rivisita la storia politica per giungere ad un’immagine umanizzata, veritiera e organica di ciò che è la vita di partito fatta, tra le altre cose, di “litigi democratici”, dispute intestine, scissioni, reintegri e campagne elettorali mediaticamente fallimentari.

L’autore, nella sua trattazione, si serve di un bonario umorismo con la finalità di rendere dinamica la l’analisi e dare dignità alla verità, sfacciata e palese ma forse talvolta difficile da ammettere soprattutto per gli stessi elettori del Pd che da anni idealizzano la gloriosa rimonta di un “partito mai partito”, per citare le stesse parole dell’autore.

“Perché non vinciamo mai” è il manifesto politico di un uomo che usa il coraggio e la determinazione per perseguire la sua battaglia politica, mettendo nero su bianco il suo punto di vista che diventa corale nell’intercettare il malcontento di elettori e militanti politici, le cui voci rischiano di disperdersi all’unisono.

Antonio Ferrante ha 49 anni. Si laurea in giurisprudenza e diventa imprenditore agricolo, coltivando in parallelo la passione politica ereditata dal padre, anch’egli attivista. È stato candidato due volte alla guida del Pd siciliano e ne ha presieduto la direzione. Ferrante è attivista per i diritti civili, ha portato avanti battaglie importanti, tra le altre, si citano quelle per la Palestina, l’ius soli e l’eutanasia. Ancora oggi è impegnato in progetti di formazione politica destinati ai giovani.