Première di Progetto Perfezione: il nuovo traguardo di un sogno iniziato tra i banchi di scuola e coltivato

la Lunaris Film Production, gruppo indipendente e amatoriale di giovani teenager messinesi

siamo artefici del nostro destino o schiavi di un modello predefinito? In un mondo che premia solo l’impeccabile, quanto spazio resta per l’autenticità? Progetto Perfezione tratta proprio di questo, tre vite diverse, unite dallo stesso tragico miraggio: la ricerca spasmodica della perfezione, un traguardo che logora il corpo e frammenta la mente.

Sono Giorgio Bensaia, giovane studente messinese di 17 anni e co-fondatore della Lunaris Film Production , gruppo indipendente e amatoriale di giovani teenager messinesi, ed è con immenso piacere ed entusiasmo che vi annuncio la proiezione in anteprima nazionale del cortometraggio Progetto Perfezione , un’opera prodotta nel 2025 e ultimata ad inizio gennaio 2026.

A tal proposito, sarei lieto di invitarvi a prenderer parte e a dare notizia dell’evento totalmente gratuito che si terrà sabato 7 febbraio 2026 , a partire dalle ore 18:15 presso il Salone Teatro dell’Istituto Padri Rogazionisti di Cristo Re (Viale Principe Umberto 87, Messina)

Perché vede la luce Progetto Perfezione? Di cosa si tratta?

Progetto Perfezione è l’ultimo cortometraggio che abbiamo realizzato insieme ad una decina di amici e compagni di scuola con i quali abbiamo condiviso il desiderio di trattare il tema della spasmodica ricerca della perfezione, intesa come un’ombra e un’ossessione che consuma l’interiorità e logora il corpo. Infatti, sovente, nella società che ci attornia, l’iperconnessione globale agisce da cassa di risonanza per standard che inducono a rinnegare sé stessi in favore di un’ideale “migliore” ma fittizio, in una rincorsa all’accettazione sociale che, nel suo parossismo, sfocia inevitabilmente in una crisi profonda dell’individuo e della comunità.

Progetto Perfezione narra proprio di questo, della storia di Max Rossi, un giovane studente di fisica dalla vita inconcludente, che si trascina tra esami svogliati e una cronica mancanza di stimoli. La sua esistenza cambia radicalmente quando s’imbatte casualmente in una vecchia VHS: il nastro contiene la ricerca di un fisico che ha dedicato tutta la sua vita all’idea di eguagliare o far dialogare l’azione di Nambu-Goto e l’equazione di Wheeler-DeWitt, trascinandolo in una realtà dominata da una logica gelida. Mentre Max scivola in una spirale di alienazione che lo allontana progressivamente dalla sua stessa umanità, il suo percorso si riflette in quello di altri due ricercatori dell’assoluto: un maratoneta ossessionato dal superamento di un tempo di gara ritenuto impossibile, e una ragazza intrappolata in un ideale estetico irraggiungibile che cerca di eguagliare in ogni modo. Queste tre vite, incontrandosi casualmente nella quotidianità, scorrono parallele verso lo stesso tragico miraggio: una ricerca spasmodica della perfezione intesa come unica forma di salvezza. È un viaggio estremo in cui l’ambizione diventa una condanna, trasformando l’aspirazione al meglio in un processo distruttivo che logora il corpo e frammenta la mente, lasciando dietro di sé solo i detriti di ciò che un tempo era umano.

Qual è la nostra storia?

La storia del nostro attuale gruppo amatoriale e indipendente ha origine tra i banchi di scuola, durante il 2° anno delle superiori, presso il Liceo Archimede , quando, grazie agli stimoli e al coinvolgimento del nostro corpo docenti, in particolare della Professoressa di Religione, la Prof.ssa Patrizia Italiano, e della Docente di Lettere, la Prof.ssa Gaetana Marano, ci siamo più volte cimentati nella realizzazione di cortometraggi per incontri con l’autore, attività legate all’educazione civica ed altri progetti e/o attività che hanno coinvolto sia noi che la nostra classe, facendo nascere in me e in altri miei amici il desiderio di provare a realizzare un qualcos’altro al di fuori dell’attività didattica.

Così, formato un solido gruppo di coordinamento, che oggi si è unito sotto il nome di Lunaris Film Production , abbiamo collaborato con altri amici e attori realizzando un primo cortometraggio, La Giustizia dei Pochi.

In seguito, grazie alla vasta offerta formativa del Liceo Archimede , abbiamo frequentato il progetto cinema tenuto dal Regista Francesco Calogero, che ci ha fatto crescere e maturare moltissime nuove competenze, che ad oggi ci portano anche a questi notevoli risultati.

Proprio durante questo corso, al fianco del Regista Francesco Calogero e di altri studenti abbiamo girato un altro cortometraggio, ormai di fama internazionale, UN ISTANTE DI FELICITA’ , realizzato dal Liceo Archimede nell’ambito del progetto “La Fabbrica dei Sogni” as 2024-25.

Quali riconoscimenti abbiamo ottenuto dalla nascita della Lunaris Film Production?

Nel corso della nostra breve ma concitata esperienza nel mondo della cinematografia, oltre al sopramenzionato cortometraggio Progetto Perfezione , abbiamo avuto modo di realizzare un altro elaborato audio-visivo, ovvero il cortometraggio Tutto Bene , che ha raggiunto in breve tempo grandi risultati e riconoscimenti in ambito internazionale, pur trattando la storia di due amici piuttosto ordinari, Sandro e Bruno, che si ritrovano a dover affrontare delle ombre interiori spesso più grandi di loro, con il rischio di non farcela a sconfiggere i propri demoni e quelli della società che gli volta le spalle, affogandoli irrimediabilmente.

Proprio questo cortometraggio, dal forte significato sociale e morale, ha vinto il 1° Premio come Best Teen Movie presso il V° Rani Durgavati International Film Festival , tenutosi a Jabalpur, nel Madhya Pradesh, in India.

Inoltre, ha:

– – allo Smartphone Film Festival, dal 2019 con sede a Osaka e Kyoto, in Giappone, dov’è stato distribuito e proiettato.

– — alla Maratona – Festa di Roma 2025 , con sede a Roma, in Italia, dov’è stato proiettato e reso parte della ricca rassegna proposta.

– – al Tokyo Video Festival 2026 , a Tokyo, in Giappone, dov’è stato distribuito.

Altresì, è stato selezionato e proiettato al 12th Sahar International Film Festival 2025 , di Greater Manchester, nel Regno Unito, ed è stato anche Pre-Selezionato al Mediterranean International Youth Film Festival MIYFF 2026 , che si svolgerà a breve ad Alessandria D’Egitto.

Perché ci rivolgiamo a Voi stimatissime Redazioni?

Scriviamo a Voi rinomate redazioni nella speranza che possiate dedicarci uno spazio all’interno dei vostri quotidiani fisici e/o online, per poter far conoscere a più persone questo nostro successo e per sensibilizzare riguardo i temi e la trama di Progetto Perfezione , divulgando anche la notizia della sua première gratuita che si terrà il prossimo Sabato 7 Febbraio 2026, a partire dalle ore 18.15, presso il Salone Teatro dei Padri Rogazionisti dell’Istituto Cristo Re di Messina, in viale Principe umberto n. 87; cui seguirà, dopo un lungo auspicato percorso festivaliero, la pubblicazione su varie piattaforme online, che lo renderanno visibile liberamente e imminente.