Premi “Accademia degli Industriosi”, cerimonia a Gangi e Lectio Magistralis del prof. Giovanni Ventimiglia

Si è svolta presso l’aula Polifunzionale sotto piazzetta Vitale, la cerimonia di consegna dei Premi Accademia degli Industriosi, riconoscimento promosso dal Comune di Gangi e destinato agli studenti che si sono distinti per profitto, impegno e meriti curriculari durante l’ultimo anno scolastico e accademico, oltre che ai giovani neo‑laureati.

Il premio, articolato nelle sezioni scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, alta formazione artistica-musicale e università, prevede l’assegnazione di borse di studio in denaro e pergamene di riconoscimento. Per l’edizione di quest’anno ad essere premiati sono stati 42 studenti.

Istituito nel 2008 dall’amministrazione comunale, il premio prende il nome dall’antica Accademia degli Industriosi, fondata nel Settecento dai fratelli Bongiorno, baroni di Cacchiamo. Il bando è finanziato dal Comune di Gangi.

Prima della premiazione Giovanni Ventimiglia, ordinario di filosofia presso l’Università di Lucerna e visiting professor all’Università di Zu­rigo, dove dirige il Center for Theology and Philosophy of Religions (TheiRs) e il Master internazio­nale online in Philosophy, Theology and Religions (PhilTeR), ha tenuto una Lectio Magistralis.

Ad accogliere studenti e famiglie il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi e l’assessore alla cultura Roberto Franco.

“Per noi è un onore premiare i giovani che si distinguono per particolari meriti curriculari”. Ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ferrarello. “Ogni anno l’amministrazione investe risorse per gratificare chi si impegna con profitto negli studi. Ringrazio l’ufficio scolastico per l’immane lavoro profuso in ogni edizione del premio.”

Questi gli studenti premiati. Per la scuola secondaria di primo grado: Rita Clara Scrivano, Irene Ciuro, Aurora Palmeri, Alessandro Manto, Simona Virga, Matilde Lucia Barreca, Noemi Mazzola, Martina Sauro, Raffaella Alfonzo, Agnese Alfonso, Anna Gaia Gallina.

Per la scuola secondaria di secondo grado: Chiara Domina, Giorgia Manto, Michele Barreca, Angelica Enza Murè, Santo Castello, Vincenzo Pio Mocciaro e Giuseppe Piazza(solo pergamena) .

Per l’università: Vincenzo Dinolfo, Erica Dinolfo, Francesco Li Pira, Piero Dinolfo, Mariapia Centineo, Flavia Saporito, Francesca Centineo, Marta Pupillo, Sara Dinolfo, Daniela Salvo, Maria Santa Barreca, Federica Seminara, Marika Nasello, Ilenia Maria Restivo, Francesca Domina, Martina Barberi, Pia Domina.

Per i laureati: Vincenzo Pio Barreca, Gloria Vazzano, Giuseppe Virga, Elisabetta Bevacqua, Aurora La Bianca, Marta Rita Centineo, Annalisa Scavuzzo.