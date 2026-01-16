POZZIDILACRIME: dal 16 gennaio in radio e in digitale il nuovo singolo “NON VIBRA PIÙ”

Condividi questo articolo?

Da venerdì 16 gennaio 2026 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Non vibra più” (Up Music), il nuovo singolo di PozzidiLacrime.

“Non vibra più” è un brano che mette a nudo il legame indissolubile tra musica e vita: la vibrazione musicale diventa metafora dell’impulso essenziale generato dal cuore umano. La canzone attraversa il vuoto e il silenzio che emergono quando la musica smette di pulsare dentro, nel momento in cui l’anima perde la sua frequenza naturale e ogni cosa sembra arrestarsi. Il pezzo racconta il fragile confine tra creazione artistica e sopravvivenza emotiva.

Spiega l’artista a proposito del brano: “È nato dal timore di immaginare cosa resterebbe di me senza musica. Quando quella vibrazione si spegne, infatti, il silenzio non è solo mancanza di note, ma mancanza di vita.”

Il videoclip di “Non vibra più” traduce in immagini il cuore emotivo del brano, raccontando visivamente il rapporto personale tra l’artista e la sua musica attraverso giochi di luce, contrasti e inquadrature intime.

Biografia

Con un piede per terra e lo sguardo tra le nuvole, PozzidiLacrime (Giulia Pezzella) è una giovane artista emergente fiorentina, classe 2005, che costruisce il suo universo musicale intorno a immagini al limite tra realtà ed immaginazione, paesaggi naturali e frammenti di memoria. Il suo progetto musicale nasce ufficialmente nel 2020, quando l’artista decide di dare una forma personale e consapevole al legame coltivato fin da bambina con la musica. Dopo anni di studio del canto e dell’interpretazione, emerge in lei la necessità di dar voce alle proprie visioni interiori, ispirate soprattutto a momenti celati nel profondo della sua memoria. Scrive e canta in inglese e in italiano, fondendo melodie acustiche ad atmosfere dolciamare: l’esordio con il singolo Wanderin’ è il racconto di un ricordo sfumato e malinconico. Le sue composizioni spesso nascono dallo strimpellare spontaneo di un ukulele, strumento intimo e sincero che accompagna il suo mondo sonoro fatto di silenzi e battiti. Cresciuta con il canto moderno e nutrita da suggestioni pop e soul , porta nella sua musica una sensibilità trasversale e personale. Ogni brano è una piccola fuga: un invito a rallentare, ad ascoltare, a ricordare.