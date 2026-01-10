Pesca, al via il piano di Capacity Building: 28 corsi gratuiti per 160 pescatori delle marinerie trapanesi

Condividi questo articolo?

Prende il via il piano di Capacity Building promosso dal GALP Pesca Trapanese: un programma di formazione gratuita rivolto ai pescatori delle quattro marinerie dell’area GALP con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di nuove competenze e la diversificazione delle attività del comparto ittico.

Il programma, realizzato in collaborazione con Accademia Eraclitea, ente accreditato presso la Regione Siciliana, prevede 28 corsi articolati in 6 moduli per ciascuna marineria, per complessive 480 ore di formazione destinate a 160 pescatori.

Le tematiche rispondono alle esigenze di innovazione e sostenibilità del settore. I moduli dedicati all’Ittiturismo approfondiranno l’iter amministrativo per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, mentre quelli sul pescaturismo definiranno le procedure di avvio e i requisiti delle imbarcazioni secondo la normativa vigente. Il percorso sul Network Mare Nostro illustrerà le modalità di adesione al marchio territoriale di tutela del pescato locale e l’utilizzo dell’App di tracciabilità. Il modulo Marine Litter affronterà le normative sul recupero dei rifiuti in mare e gli incentivi attivabili per gli operatori. A integrazione dell’offerta formativa è previsto un contributo economico di 260 euro per ciascun modulo frequentato, erogato a chi garantirà una presenza di almeno l’80%. Ogni pescatore potrà così beneficiare di un ristoro fino a circa 1.500 euro complessivi.

I corsi si svolgeranno esclusivamente in presenza, con lezioni programmate sia in orario mattutino che pomeridiano per venire incontro alle esigenze lavorative dei partecipanti. Le attività prenderanno il via martedì 13 gennaio a Mazara del Vallo (ore 09.00, Civic Center) e Marsala (ore 15.00, Complesso Monumentale San Pietro). Lunedì 19 gennaio sarà la volta di Trapani (ore 09.00, Lazzaretto) e San Vito lo Capo (ore 15.00, Teatro Comunale).

Gli incontri inaugurali saranno l’occasione per presentare obiettivi e modalità dei percorsi, alla presenza dei referenti istituzionali, delle associazioni di categoria, delle cooperative di pesca e delle organizzazioni dei produttori. Le sedi indicate ospiteranno le lezioni per l’intera durata del programma.