Palermo. Weekend a Palazzo Branciforte e Villa Zito

“Un teatro in vita. Il Monte dei Pegni e i pupi storici “Giacomo Cuticchio”. Visita guidata su prenotazione.

Visita al Palazzo con un approfondimento sulla storia del Monte dei Pegni di Santa Rosalia e sulla Collezione dei pupi “Giacomo Cuticchio”. Le straordinarie scaffalature del Monte accolgono, infatti, “scene tipo” che rivelano al pubblico trame e protagonisti. Più di cento tra pupi, cartelloni, scene e fondali, pianini a cilindro ed un teatrino rendono la collezione unica nel suo genere.

Durata: 60 minuti.

Costo: € 10,00 a bambino (Biglietto ridotto riservato agli adulti accompagnatori per visitare il Palazzo, valido anche per un ingresso a Villa Zito, permanente + mostra l’Età dell’Oro).

Villa Zito – Sabato 31 gennaio

Ore 10:00

Gioielli che mania! Laboratorio per bambini dai 3 anni ai 6 anni su prenotazione.

I bambini esplorano con la guida la mostra “L’età dell’oro”, alla scoperta delle tecniche di produzione e delle materie prime impiegate per i gioielli esposti. In laboratorio, con plastilina e materiali di riciclo, realizzano una collana…da collezione!

Durata: 1 ora e 15 minuti circa.

Costo: € 10,00 a bambino (Biglietto ridotto riservato agli adulti accompagnatori permanente+mostra L’età dell’Oro, valido anche per un ingresso a Palazzo Branciforte).

Ore 11:30

Visita guidata alla mostra “L’età dell’oro”

Svela la tradizione dell’arte orafa in Sicilia, attraverso i magnifici gioielli esposti, che raccontano lo sviluppo dell’oreficeria siciliana dal XVII al XIX secolo. La visita si conclude con le produzioni di Laura Di Giovanna Nocito, l’artista di Sciacca che espone questo mese nella sezione dedicata agli orafi contemporanei.

Durata: 60 minuti.