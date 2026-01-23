Palermo. TEATRO BIONDO : Il Premio del “Forum delle Associazioni” a Giovanni Puglisi

Condividi questo articolo?

Il “Forum delle Associazioni Palermo” – di cui fanno parte Anisa, Italia Nostra, Salvare Palermo, Salvare Mondello, Settimana delle Culture, Touring Club Italiano, Comitato Centro Storico – assegna ogni anno un premio a “personalità che abbiano partecipato alla vita sociale, artistica, economica, scientifica nell’ambito della Regione siciliana e che abbiano operato con manifesti vantaggi per la collettività”.

Per la XXI edizione del Premio, la Giuria del Forum ha deliberato di assegnare il riconoscimento al professore Giovanni Puglisi, presidente del Teatro Biondo di Palermo, «Per il suo straordinario, lungimirante impegno volto ad offrire opportunità uniche alla nostra città, con l’augurio di arricchirla ancora con idee geniali e concrete».

La cerimonia di conferimento del Premio avrà luogo sabato 24 gennaio 2026, alle ore 17.00, nella sede della Fondazione Sicilia a Villa Zito (via della Libertà 52, Palermo).

«Non posso che commentare con commozione e orgoglio il riconoscimento che mi viene attribuito – afferma Giovanni Puglisi – essendo in particolare espressione della società civile e culturale di Palermo, cosa che aggiunge maggior valore al riconoscimento stesso e soprattutto mi sprona a continuare il mio lavoro e le imprese che hanno rappresentato la mia vita e la mia storia e culturale e professionale».

Note biografiche

Giovanni Puglisi, laureato in Lettere all’Università di Palermo, dal 1979 al 1998 è preside della Facoltà di Scienze della Formazione; nell’anno accademico 1998-99 è ordinario di Letterature comparate all’Università IULM di Milano divenendone Rettore dal 2001 al 2015. Sarà anche vice presidente della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). Nel 2009 è insignito dell’Ambrogino d’oro della Città di Milano.

Dottore honoris causa in Filologia dell’Università di Salamanca, è socio dell’Accademia di scienze e lettere, Istituto Lombardo di Milano. Per molti anni è stato nel Comitato dei garanti dell’Italian Academy della Columbia University di New York. È stato Rettore dell’Università Kore di Enna dal 2011 al 2023. Presidente della Commissione nazionale Italiana per l’UNESCO per circa un ventennio, tra il 1995 e il 2015, ha curato e sostenuto la presenza Unesco in Italia. È vice presidente della commissione per la Promozione della Cultura Italiana all’Estero del Ministero degli Esteri e Consigliere d’amministrazione dell’Istituto della Enciclopedia Italiana dal 1996, nonché vice presidente vicario e presidente di Treccani Scuola. Numerose le sue pubblicazioni scientifiche e divulgative, dell’attività di giornalista pubblicista e direttore di collane editoriali e riviste scientifiche.

Ai giovani ha sempre dedicato un interesse speciale nelle sue diverse attività.

L’impegno dedicato alla città di Palermo si è espresso in numerose attività, tra le altre: nel 1999 è vicepresidente della Fondazione Banco di Sicilia trasformata poi, su sua stessa iniziativa, in Fondazione Sicilia, di cui è Presidente dal 2005 al 2015, e oggi Presidente emerito. Ha promosso il recupero urbanistico e architettonico della sede della Fondazione di Palazzo Branciforte affidando il progetto a Gae Aulenti, che con incomparabile genialità, ha creato un capolavoro apprezzato nel mondo. Palazzo Branciforte, insieme a Villa Zito, costituiscono due poli culturali tra i più prestigiosi della città.

A Palermo, città della quale è cittadino onorario, ha ricoperto dal 2003 al 2005 il ruolo di Assessore alla Cultura del Comune. È Presidente della Società siciliana per la storia patria con il suo prestigioso Museo del Risorgimento, nonché di Civita Sicilia. Ha rilanciato, aggiornandolo con nuove collaborazioni, il Premio Letterario Internazionale Mondello, nato nel 1975.

Si è impegnato per il riconoscimento quale patrimonio UNESCO del Sito seriale Arabo-Normanno di Palermo e delle cattedrali di Monreale e Cefalù, dal 2015 fiore all’occhiello del territorio. Ancora oggi è attivo e lungimirante garante e tutore di importanti istituzioni culturali come la Fondazione Lauro Chiazzese con il suo Archivio storico della Cassa di Risparmio siciliana, e la Fondazione Andrea Biondo di cui è Presidente. È impegnato anche nei sistemi d’impresa sociale e finanziaria come la Fondazione con il Sud.

Il suo impegno al Teatro Biondo ha portato, nel 1983, alla costituzione dell’Associazione Teatro Biondo di Palermo, trasformando un’impresa privata in teatro pubblico. Sia come presidente della Fondazione Andrea Biondo, sia come presidente dell’Associazione, Puglisi si è dedicato ininterrottamente al rilancio e all’affermazione del Biondo nello scenario nazionale e internazionale.

Nella foto, Giovanni Puglisi