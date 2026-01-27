Palermo. TEATRO BIONDO: debutta “Poema a fumetti” con Paolo Valerio

Condividi questo articolo?

Il “Poema a fumetti” di Dino Buzzati con Paolo Valerio: un avvincente e raffinato dialogo tra letteratura, teatro, musica e fumetto

Paolo Valerio è regista e interprete dello spettacolo Poema a fumetti, ispirato all’omonima opera di Dino Buzzati, che va in scena nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo dal 29 gennaio all’1 febbraio. Con lui in scena la pianista Sabrina Reale.

Pubblicato con grande scalpore nel 1969, Poema a fumetti è diventato un caso letterario: per anni irreperibile nelle librerie, soltanto da qualche tempo lo si sta rivalutando.

«Capita nella vita di fare cose che piacciono senza riserve, cose che vengono su dai visceri. Poema a fumetti è per me una di queste, come Il deserto dei Tartari, come Un amore», così Dino Buzzati presentava ai suoi lettori questo strano libro, che è a tutti gli effetti un graphic novel, un romanzo a fumetti reso possibile grazie al doppio talento dell’autore, che oltre ad essere uno straordinario scrittore era anche uno stimato pittore.

Si tratta di una rilettura in chiave moderna del mito di Orfeo e Euridice, nella quale Buzzati ci parla di se stesso, concentrando in 208 tavole a colori tutti i temi a lui più cari del mistero, della poesia, dell’erotismo, della melanconia, a partire dall’eterno dialogo tra la vita e la morte. Attraverso un raffinato gioco di citazioni e autocitazioni, l’omaggio ad artisti di ogni epoca, la contaminazione di generi, queste pagine svelano l’intero universo creativo di Dino Buzzati, i suoi riferimenti culturali, le fonti di ispirazione, le suggestioni infantili, gli interessi di adulto, il metodo di lavoro, facendo di Poema a fumetti un libro che ne racchiude in sé molti altri, come solo i capolavori possono fare.

Lo spettacolo vede Paolo Valerio impegnato nel doppio ruolo di interprete e regista, mentre scorrono sullo schermo le tavole di Buzzati, con il commento musicale eseguito dal vivo dalla pianista Sabrina Reale: ne risulta un avvincente e raffinato dialogo fra letteratura, teatro, musica e fumetto. Un delicato omaggio a Dino Buzzati.

Poema a fumetti

testi e disegni di Dino Buzzati

regia Paolo Valerio

con Paolo Valerio

e con Sabrina Reale (pianoforte)

musiche originali Antonio Di Pofi

produzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia / Teatro Stabile di Verona

durata: 75 minuti senza intervallo