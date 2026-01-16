Palermo. Prorogata la mostra “Materia vibrante” dell’artista Fabio Sciortino alle Officine Bellotti

Condividi questo articolo?

A seguito delle tante richieste le Officine Bellotti (via Antonio Gagini 31 a Palermo) prorogano fino al 14 febbraio la personale Materia vibrante dell’artista palermitano Fabio Sciortino, inaugurata lo scorso 23 ottobre.

L’esposizione, curata da Ida Parlavecchio, prende in prestito il titolo da un saggio di Jane Bennett, filosofa e teorica politica tra le figure di spicco dell’ecosofia contemporanea, ed è composta da un notevole corpus di opere pittoriche, disposte tra i locali del pianterreno e le grandi sale espositive del piano superiore, e da un’installazione site specific collocata nell’ex magazzino delle carte appartenuto alla ditta De Magistris-Bellotti.

Quest’ultima dà vita a un giardino di vetro, fragile e inaccessibile, che si presenta come un’aiuola selvatica dove germinano specie meravigliose e artificiali, punteggiate da gemme imperfette e da riflessi iridescenti, che ha incantato il tanti visitatori.

Le opere del ciclo pittorico, d’altro canto, propongono un viaggio attraverso terre e paesaggi misteriosi che si compie per sequenze, coprendo la produzione degli ultimi anni, tra inchiostri su carta, oli su tavola e pittura su tela.

Al finissage del 14 febbraio sarà presente l’artista; ingresso da lunedì a sabato dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30; contributo 3 euro.

Breve curriculum dell’artista

Nato a Monreale (1971), dopo il diploma all’Accademia di Belle Arti di Palermo ha praticato molteplici attività laboratoriali, specializzandosi nelle tecniche della ceramica e dei materiali lapidei.

Ha progettato e realizzato allestimenti espositivi in collaborazione con il Comune di Palermo ai Cantieri Culturali della Zisa e operato in qualità di scenografo in ambito cinematografico e teatrale con diversi autori, tra i quali i registi Daniele Ciprì, Franco Maresco e Roberta Torre.

La ricerca e la pratica artistica nel campo della pittura, della scultura e dell’installazione da sempre lo hanno portato a sperimentare la poetica dei materiali, analizzandone il valore espressivo e soggettivo.

Ha insegnato Pittura presso diverse accademie di Belle Arti italiane, attualmente è docente all’Accademia di Belle Arti di Firenze. Espone in Italia e all’estero collaborando con istituzioni pubbliche e private. Vive e lavora a Lucca.