Palermo. Libro di Fiorella Friscia a Villa Zito

Lunedì 5 gennaio alle ore 17:30 a Villa Zito sarà presentato il volume di Fiorella Friscia “Un Amore di Gioiello, tra Memoria e Identità… Le Gemme: tesori prodigiosi della terra” nell’ambito della mostra L’età dell’oro. Il gioiello siciliano tra XVII e XIX secolo. Opere, collezionismo e contesti per l’oreficeria contemporanea. Interverranno, insieme all’autrice, Sergio Intorre e Roberta Cruciata, curatori della mostra.

Fiorella Friscia è stata la prima, tra gli orafi siciliani contemporanei, a esporre le proprie creazioni a diretto confronto con quelle del passato nello spazio dedicato all’interno del percorso espositivo della mostra.

Villa Zito sarà aperta per tutta la giornata, dalle 10 alle 18, e sarà possibile visitare la mostra fino a conclusione della presentazione.

Fiorella Friscia nasce a Palermo, dove si laurea e lavora, alternando lunghi soggiorni a Parigi. Collabora da giornalista con organi di stampa, gallerie d’arte, case editrici e agenzie di comunicazione. La trasversalità delle esperienze, come l’assiduo impegno in Croce Rossa Italiana, si fonderà col giornalismo in missioni in patria e all’estero.

Dagli anni Novanta del secolo scorso è designer di gioielli, realizza una collezione di oggetti unici in cui emerge lo stile floreale e geometrico in una sofisticata simbiosi tra tradizione e innovazione.