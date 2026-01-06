Palermo, Epifania. Al Presepe vivente di Partanna Mondello oggi pomeriggio arrivano i Re Magi

Condividi questo articolo?

Oggi, martedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, alle 17,15, con l’arrivo dei Re Magi, si darà il via all’ultima Rappresentazione del Presepe Vivente 2025/26 a Partanna Mondello.

Altro giorno speciale, quindi, per il Presepe vivente realizzato dall’Associazione Giovanni Paolo II della Parrocchia Santa Maria degli Angeli di Partanna Mondello, borgata di Palermo.

E, con l’arrivo dei Magi, come da tradizione, gran finale della “Rappresentazione” che, anche quest’anno, ha ricevuto tanti apprezzamenti da visitatori provenienti dal capoluogo siciliano e da diverse parti della provincia palermitana.

Il “Presepe Vivente” di Partanna Mondello, giunto alla sua quinta edizione, si svolge in un luogo caratteristico, messo a disposizione dal Ranch “Al Boschetto”, che si trova alle pendici di Monte Gallo che, per l’occasione, diventa la “Betlemme” di duemila anni fa.

I visitatori, oltre il Villaggio, troveranno la “Casa di Babbo Natale”.

E’ previsto inoltre l’assaggio gratuito di una gigantesca cassata siciliana.

Per arrivare al Presepe si deve percorrere la via Santocanale fino alle pendici della montagna. E’ consigliabile arrivare a piedi per evitare intasamenti.