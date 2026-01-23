Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia: Savatteri, Sabella e Sardo al Teatro Pirandello di Agrigento

Condividi questo articolo?

Sarà il Teatro Pirandello di Agrigento a ospitare, sabato 7 febbraio, alle ore 10:00, la presentazione di “Monti Sicani, l’anima antica della Sicilia”, il volume pubblicato da Zolfo Editore che riunisce i racconti di Gaetano Savatteri, Marzia Sabella, Carmelo Sardo e del compianto Lorenzo Reina.

Un appuntamento di grande rilievo culturale che vedrà la partecipazione di tre degli autori – il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri, il magistrato Marzia Sabella, il giornalista e scrittore Carmelo Sardo – per un viaggio letterario nel cuore più autentico della Sicilia, tra memoria, identità e tradizioni alimentari. Modera la giornalista Alfonsa Butticè.

Il libro, promosso dalla S.MA.P. (Società per lo Sviluppo del Magazzolo Platani), nell’ambito del progetto “Le vie del cibo della lunga vita”, esplora un’isola nell’isola: quella dei Monti Sicani, terra di borghi sospesi nel tempo, di centenari custodi di saperi antichi, di un modello alimentare che intreccia tradizione e longevità.

Tra le pagine risuona anche la voce di Lorenzo Reina, l’artista-pastore creatore del Teatro Andromeda di Santo Stefano Quisquina, recentemente scomparso, che narra la magia di un mondo fatto di calderoni, canestri e silenzi dell’alba.

Un racconto corale che svela come la lunga vita nei Sicani nasca dall’equilibrio tra terra, comunità e memoria condivisa.