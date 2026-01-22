Misure di sostegno al commercio, la CIDEC plaude alla Regione Siciliana per lo stanziamento di 13,5 milioni di euro: “Si punti ora all’innovazione digitale, fondamentale per rendere le aziende competitive”

Condividi questo articolo?

La Regione Siciliana ha deciso di supportare concretamente il commercio, un settore che vive una crisi profonda anche a causa della concorrenza della grande distribuzione e delle vendite on line: non possiamo che plaudire alle recenti iniziative della Giunta Schifani, auspicando un sempre maggiore sostegno istituzionale”.

Alessandro Dagnino che stanzia oltre 13 milioni di euro a favore delle micro, piccole e medie imprese all’ingrosso e al dettaglio nell’isola. Con queste parole, il presidente regionale della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia Salvatore Bivona , commenta la recente approvazione della bozza di decreto dell’assessore all’Economiache stanzia oltre 13 milioni di euro a favore delle micro, piccole e medie imprese all’ingrosso e al dettaglio nell’isola.

Renato Schifani e all’assessore – aggiunge Salvatore Bivona – che hanno scelto di affrontare in maniera tangibile, attraverso la gestione di “Grazie al presidentee all’assessore – aggiunge Salvatore Bivona – che hanno scelto di affrontare in maniera tangibile, attraverso la gestione di IRFIS-FIN Sicilia , le criticità che attanagliano il commercio da anni, con un intervento finanziario che, fino a oggi, non era mai stato messo in atto”.

“La CIDEC – dice il presidente – chiede che le risorse siano destinate all’acquisto di attrezzature e merci e allo sviluppo dell’identità digitale, fondamentale per rendere innovative e competitive anche le piccole realtà economiche e produttive”.

L’organizzazione di categoria esprime inoltre soddisfazione per il piano industriale IRCA relativo al credito agevolato, a cui è stato dato il via libera nei giorni scorsi.

“La riorganizzazione degli enti finanziari annunciata dall’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo – consentirà alle imprese di investire con maggiore facilità, creando nuova occupazione e rimanendo in Sicilia”.