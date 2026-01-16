Messina, rafforza l’organico, firmati i contratti a tempo pieno e indeterminato per due funzionari tecnici

Condividi questo articolo?

Palazzo dei Leoni rafforza l’organico, firmati i contratti a tempo pieno e indeterminato per due funzionari tecnici

I rapporti di lavoro decorreranno da oggi 15 gennaio 2026

La Città Metropolitana di Messina prosegue nel rafforzamento tecnico-amministrativo del proprio organico per affrontare le importanti sfide legate alla programmazione e alla realizzazione dei progetti in corso. Il potenziamento mira a consolidare le capacità operative dell’Ente, garantendo maggiore efficacia nella gestione, nel monitoraggio e nella rendicontazione degli interventi.

Alla presenza del sindaco metropolitano Federico Basile, del direttore generale Giuseppe Campagna e del dirigente al personale Giorgio La Malfa, sono stati sottoscritti i contratti di assunzione di due funzionari tecnici, vincitori della selezione RIPAM.

I rapporti di lavoro, a tempo pieno e indeterminato, decorreranno dal 15 gennaio 2026.

I neoassunti sono stati assegnati all’Ente dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Esprimo grande soddisfazione — ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile — per questo ulteriore passo avanti nel rafforzamento della struttura tecnica della Città Metropolitana che arriva in un momento cruciale per l’Ente e il loro contributo sarà prezioso per garantire efficacia nella gestione degli interventi, accelerando i risultati attesi per il territorio».

«Accogliamo con favore i due nuovi funzionari tecnici — ha aggiunto il direttore generale Giuseppe Campagna —. Il loro inserimento rafforza la capacità operativa dell’Ente e ci permette di proseguire con maggiore concretezza nell’attuazione dei progetti, assicurando rigore amministrativo e tempestività nelle attività tecniche».

Nella foto, firma Villari e Denaro