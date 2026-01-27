Messina, lavori sulla S.P. 176 “Castelluzzese” a Mistretta: strada chiusa al transito

Condividi questo articolo?

L’interdizione sarà in vigore all’altezza del km 42+200

La Città Metropolitana di Messina informa che, a partire dal 27 gennaio e fino al 31 marzo 2026, sarà disposta la chiusura totale al transito veicolare e pedonale di un tratto della Strada Provinciale 176 “Castelluzzese”, all’altezza del km 42+200, nel territorio comunale di Mistretta.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di urgenti lavori di consolidamento strutturale, a seguito di un sopralluogo tecnico che ha evidenziato condizioni di instabilità del versante tali da richiedere un intervento non rinviabile. In particolare, l’intervento prevede la realizzazione di un muro in cemento armato su fondazioni indirette, finalizzato alla protezione e alla messa in sicurezza della sede stradale.

La Direzione dei Lavori ha stabilito che, per la tipologia delle opere da eseguire e per le condizioni geomorfologiche dell’area, non è possibile garantire il transito in sicurezza durante lo svolgimento dei lavori. La chiusura è stata pertanto formalizzata con apposita ordinanza.

Per tutta la durata dell’intervento sarà attivato un percorso alternativo: i veicoli provenienti da Castel di Lucio potranno deviare dalla S.P. 176 in corrispondenza dell’abitato di Pettineo, proseguire sulla S.P. 173 di Motta d’Affermo e immettersi successivamente sulla S.S. 117 in direzione Mistretta. Il medesimo itinerario sarà valido anche in senso opposto.

La Città Metropolitana di Messina confida nella collaborazione degli utenti della strada e sottolinea che l’intervento rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la sicurezza e la piena funzionalità della viabilità in un’area strategica dell’entroterra nebroideo.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di messa in sicurezza della viabilità provinciale e rappresenta un passaggio essenziale per garantire la stabilità e la funzionalità dei collegamenti nell’area interna dei Nebrodi.