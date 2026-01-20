Messina, incontro con i sindaci di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni: prospettive di crescita dei territori

Condividi questo articolo?

Città Metropolitana di Messina, incontro con i sindaci di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni: focus su rete viaria e prospettive di crescita dei territori

Nel corso dei confronti è stato fatto il punto sulle infrastrutture viarie e sulle prospettive di sviluppo dei territori dei quattro Comuni jonici

Nei giorni scorsi la Città Metropolitana di Messina ha effettuato una serie di visite istituzionali nei Comuni di Gallodoro, Forza d’Agrò, Castelmola e Letojanni, alla presenza dei rispettivi sindaci, del Direttore Generale Giuseppe Campagna e del responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano Maggioloti.

Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di confronto diretto con le amministrazioni locali, consentendo di approfondire le principali esigenze dei territori, con particolare attenzione allo stato della rete viaria provinciale e alle prospettive di sviluppo dei comprensori interessati.

Nel corso degli incontri, il Direttore Generale Campagna ha confermato che sono state avviate le gare annuali finalizzate a garantire le attività di manutenzione ordinaria e la scerbatura sull’intera rete viaria provinciale.

Il Direttore ha inoltre illustrato una nuova iniziativa informativa finalizzata alla valorizzazione del turismo e delle identità culturali locali. Il progetto, che sarà realizzato con il supporto del Messina Tourism Bureau, mira a mettere in evidenza le ricchezze storiche, paesaggistiche e artistiche dei Comuni della Città Metropolitana.

L’obiettivo è quello di costruire un percorso condiviso e partecipato, capace di coinvolgere tutte le amministrazioni del territorio, rafforzando una strategia di promozione turistica coordinata e integrata, in grado di valorizzare le peculiarità locali all’interno di una visione unitaria di sviluppo.

Comune di Gallodoro

Nel corso dell’incontro con il Sindaco Alfio Currenti è stato esaminato lo stato della SP 13, infrastruttura strategica per il collegamento del centro collinare con la fascia jonica. La strada sarà interessata nel 2026 da interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale programmati dalla Città Metropolitana di Messina.

Le attività previste mirano a migliorare i livelli di sicurezza, il sistema di drenaggio delle acque e la continuità dei collegamenti viari, contribuendo a rendere più efficiente e affidabile l’accessibilità del territorio.

Nel corso del confronto è stato inoltre avviato un dialogo sulle opportunità di valorizzazione locale, con particolare attenzione alla fruizione dei percorsi naturalistici e alla possibilità di integrare l’offerta del Comune di Gallodoro all’interno di iniziative condivise con i Comuni limitrofi.

Comune di Forza d’Agrò

Nel corso dell’incontro con il Sindaco Bruno Miliadò è stato fatto il punto sugli interventi in corso lungo la SP 16, attualmente interessata da opere di messa in sicurezza e di riqualificazione del piano viabile, finalizzate a migliorare la percorribilità e le condizioni di sicurezza dell’arteria.

Sono stati inoltre analizzati gli episodi di smottamento registrati nel 2025 sulla SP 12, che hanno reso necessari interventi di pulizia, controllo e monitoraggio costante da parte degli uffici tecnici competenti.

Il confronto ha riguardato anche le prospettive di sviluppo del territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico e alla possibilità di rafforzare l’attrattività del comprensorio attraverso iniziative coordinate e condivise.

Comune di Castelmola

Nel dialogo con il Sindaco Orlando Russo sono state approfondite le esigenze del territorio in relazione alla programmazione della rete viaria provinciale, con particolare riferimento alla SP 10, nonché alle ricadute che gli interventi in corso nel comprensorio jonico possono determinare sull’accessibilità complessiva dell’area.

Il direttore generale Giuseppe Campagna ha illustrato gli indirizzi operativi dell’Ente per il comprensorio jonico, sottolineando l’impegno di Palazzo dei Leoni nel garantire una programmazione coordinata degli interventi sulla rete provinciale, finalizzata a migliorare l’accessibilità dell’area e a sostenere le dinamiche di sviluppo locale.

L’incontro ha inoltre offerto l’occasione per riflettere sulle potenzialità del borgo e sulle iniziative utili a migliorare l’accoglienza turistica e la fruizione dei percorsi panoramici e culturali, favorendo una maggiore integrazione con i principali poli turistici della riviera.

Comune di Letojanni

Nel corso dell’incontro con il Sindaco Alessandro Costa sono stati esaminati gli effetti sulla viabilità locale dei lavori avviati nel 2025 lungo la rete provinciale del comprensorio jonico, che interessano anche i tratti ricadenti nel territorio comunale delle SP 11, SP 12, SP 13 e SP 19.

Gli interventi, finalizzati alla manutenzione straordinaria e all’adeguamento funzionale delle arterie provinciali, hanno comportato modifiche temporanee alla circolazione, tra cui l’adozione del senso unico alternato in alcuni tratti, necessarie a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere.

Il confronto ha riguardato inoltre le prospettive di sviluppo del litorale e le iniziative utili a migliorare la qualità complessiva dell’offerta turistica e dei servizi, anche attraverso il potenziamento di una mobilità costiera più efficiente e sostenibile.

«Le visite nei Comuni – ha dichiarato al termine il Sindaco metropolitano Federico Basile – hanno confermato l’importanza del confronto diretto con le amministrazioni locali per programmare interventi efficaci sulla rete viaria provinciale e sostenere lo sviluppo dei territori. La Città Metropolitana è impegnata a migliorare sicurezza e accessibilità, affiancando agli interventi infrastrutturali una strategia condivisa di valorizzazione turistica e culturale, capace di promuovere le specificità locali e costruire una visione condivisa di crescita e di miglioramento della qualità dei servizi».

Nella foto, Visita istituzionale con il Sindaco di Letojanni Dott. Alessandro Costa