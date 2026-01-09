Messina, il Cineforum Orione presenta la 63esima Stagione Cinematografica al Cinema Lux

Condividi questo articolo?

L’inaugurazione è in programma lunedì 12 gennaio (con replica giovedì 15 gennaio) con “Il mio cammino” di Bill Bennett (2024), che sarà con ingresso gratuito.

Il Cineforum Orione, in collaborazione con il Cinema Lux, presenta la 63esima Stagione Cinematografica, che rappresenta un nuovo viaggio attraverso il cinema d’autore contemporaneo, tra grandi firme internazionali, nuove voci, film premiati nei principali festival e appuntamenti speciali.

Annunci

Da gennaio a maggio 2026, ogni lunedì e giovedì (con tre spettacoli alle ore 16.00 – 18.30 – 20.30), il pubblico potrà assistere a una selezione di opere che raccontano il mondo di oggi attraverso sguardi diversi, linguaggi personali e storie capaci di emozionare, interrogare e sorprendere.

L’inaugurazione della stagione è in programma lunedì 12 gennaio (con replica giovedì 15 gennaio) con “Il mio cammino” di Bill Bennett (2024), che sarà con ingresso gratuito, a sottolineare la vocazione culturale e inclusiva della rassegna.

In questo film viene raccontata la storia la storia vera, affascinante e travolgente, di un uomo testardo, divertente ed egocentrico che intraprende il Cammino di Santiago senza sapere perché, ma che, passo dopo passo, scopre come questa esperienza possa trasformarlo radicalmente e cambiare per sempre il suo sguardo sulla vita. Solo quattro dei protagonisti sono attori professionisti. Tutti gli altri sono veri pellegrini, incontrati lungo il Cammino. Questo dona al film una spontaneità autentica e coinvolgente. Il film saprà conquistare anche i semplici curiosi, molti spettatori usciranno dalla sala con un’idea precisa: iniziare a pianificare il proprio Cammino.

Seguiranno titoli di grande rilievo come “La famiglia Leroy” di Florent Bernard, “I colori del tempo” di Cédric Klapisch, “La gazza ladra” di Robert Guédiguian, “Giovani madri” dei fratelli Dardenne, “Scomode verità” di Mike Leigh, “Tanna” di Martin Butler e Bentley Dean, “Ritrovarsi a Tokyo” di Guillaume Senez, “I morti non soffrono” con Viggo Mortensen, “Crossing Istanbul” di Levan Akin e molti altri.

La programmazione si articola in sezioni tematiche che arricchiscono la rassegna:

“Poker francese” e “Italiani di ieri e di oggi”, dedicata al cinema contemporaneo italiano e d’Oltralpe;

“Caleidoscopio sul mondo”, per esplorare storie e culture internazionali;

“Incontro con l’autore”, con la presenza in sala lunedì 16 febbraio del regista Andrea Segre per il film “Noi e la grande ambizione”;

“Il mito Marilyn”, omaggio speciale a Marilyn Monroe nel centenario della nascita, con la proiezione di un film restaurato a cura della Cineteca di Bologna.

Completano il calendario due appuntamenti speciali con film scelti tramite sondaggio tra i soci, a conferma dello spirito partecipativo che da oltre sessant’anni caratterizza il Cineforum Orione.