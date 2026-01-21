Messina, frana sulla S.P. 57 di Barrera: strada chiusa al transito nel territorio di Roccavaldina

Condividi questo articolo?

Il tratto interessato dall’interdizione è al km 4+100

La Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito di un tratto della Strada Provinciale 57 di Barrera, al km 4+100, ricadente nel territorio del Comune di Roccavaldina, a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato l’area nella giornata del 20 gennaio 2026.

Il provvedimento si è reso necessario dopo il distacco di un ammasso roccioso dal versante sovrastante la carreggiata. I tecnici intervenuti sul posto hanno accertato che parte del materiale roccioso rimasto in parete versa in condizioni di equilibrio instabile, rappresentando un potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

In attesa degli interventi di disgaggio e di messa in sicurezza del costone roccioso, e al fine di prevenire ulteriori rischi per automobilisti e residenti, è stata quindi ordinata la chiusura del tratto interessato della S.P. 57.

Per limitare i disagi alla viabilità, è stato predisposto un percorso alternativo:

direzione monte–mare attraverso la S.P. 56 di Rometta;

direzione mare–monte tramite la S.P. 61/B Cardà – San Salvatore.

L’Amministrazione metropolitana invita gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata e a seguire le indicazioni fornite dagli organi competenti. È stato inoltre assicurato che gli interventi necessari saranno avviati con la massima urgenza e che eventuali aggiornamenti sulla riapertura della strada verranno comunicati tempestivamente.