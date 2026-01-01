Messina: dal PNRR quasi un milione di euro per la sicurezza di tre scuole del territorio

Condividi questo articolo?

Gli istituti interessati sono il “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto , “Majorana” di Milazzo e “Medi” di Castroreale

La Città Metropolitana di Messina ottiene 975 mila euro di fondi PNRR destinati alla messa in sicurezza di tre istituti scolastici di competenza dell’ente: il “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto, il “Majorana” di Milazzo e il “Medi” di Castroreale.

Le risorse rientrano nell’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito dedicato all’adeguamento antincendio e agli interventi urgenti sugli edifici scolastici.

Un finanziamento che conferma l’attenzione di Palazzo dei Leoni verso la tutela della popolazione scolastica e il miglioramento delle condizioni strutturali degli immobili destinati alla didattica, in linea con le priorità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli interventi previsti rispondono a esigenze specifiche e differenziate: 300 mila euro saranno impiegati per l’adeguamento dell’impianto antincendio dell’Istituto “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto; 500 mila euro finanzieranno i lavori di messa in sicurezza dei cornicioni e dei prospetti dell’Istituto “Majorana” di Milazzo; 175 mila euro, infine, serviranno per opere di manutenzione straordinaria al tetto dell’Istituto “Medi” di Castroreale, con l’obiettivo di eliminare le infiltrazioni di acqua piovana.

«L’assegnazione di questi fondi – afferma il sindaco metropolitano Federico Basile – rappresenta un passo importante nel percorso di riqualificazione del patrimonio scolastico. La sicurezza delle scuole è una priorità assoluta e questi interventi permetteranno di rendere gli edifici più sicuri e funzionali per studenti, docenti e personale».

Sulla stessa linea il direttore generale della Città Metropolitana, Giuseppe Campagna, che evidenzia il valore del lavoro tecnico e amministrativo svolto: «Il risultato ottenuto è frutto di una progettazione accurata e della capacità dell’ente di cogliere le opportunità offerte dal PNRR. Adesso sarà fondamentale rispettare i tempi e garantire un utilizzo completo ed efficace delle risorse».

I progetti rientrano nella Missione 4 – Istruzione e Ricerca del PNRR e si inseriscono in una strategia più ampia di valorizzazione dell’edilizia scolastica, con particolare attenzione alle aree del Mezzogiorno.

L’aggiudicazione dei lavori è prevista entro la primavera del 2026, con conclusione degli interventi entro la fine dello stesso anno, secondo il cronoprogramma nazionale.