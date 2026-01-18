Meganoidi: in radio e in digitale il nuovo singolo “Sulla Vetta”

Condividi questo articolo?

Il brano racconta il cammino di tutti noi, sospeso tra equilibrio e contraddizione, utilizzando gli elementi naturali come metafora della ricerca di sé e della consapevolezza. La “vetta” non è un traguardo definitivo, ma un punto di ascolto: un luogo simbolico in cui il silenzio diventa fondamentale per comprendere ciò che conta davvero. Per preservare questo significato profondo, il brano è stato registrato in presa diretta durante il live del docufilm “Meganoidi On The Rocks”, a porte chiuse e immersi nella natura. La performance ha avuto luogo su un prato, con sullo sfondo le Dolomiti del Brenta, senza mediazioni artificiali. Una scelta fortemente voluta dalla band per restituire autenticità al suono e al messaggio, in un periodo storico in cui la perfezione tecnica e l’eccesso di post-produzione rischiano di oscurare l’emozione e la verità della musica suonata.

«Sulla Vetta sarà l’inedito del docufilm/live Meganoidi On The Rocks che uscirà sulle piattaforme on demand il 27 marzo 2026 e avrà lo scopo di accompagnare nel nostro mondo noi e chi ci segue ormai da quasi tre decenni, un mondo fatto di autodeterminazione artistica, autoproduzione e, soprattutto, di un grande affetto e rispetto per chi ci sostiene», dichiara la band.

Con “Sulla Vetta”, i Meganoidi confermano il loro percorso coerente e indipendente, riaffermando una visione artistica che mette al centro l’esperienza, l’emozione e il rapporto autentico con il pubblico.

Biografia

I Meganoidi nascono a Genova tra il 1997 e il 1998, distinguendosi sin da subito per la loro inclinazione all’autoproduzione e all’innovazione artistica. Nel 2000 pubblicano il primo album, Into The Darkness, Into The Moda, che diventa Disco d’Oro grazie ai singoli Meganoidi e Supereroi. Nel 2002 partecipano a importanti festival, tra cui l’Heineken Jammin’ Festival e l’MTV Day. L’anno successivo esce il secondo album, Outside The Loop Stupendo Sensation (2003), trainato dal successo del singolo Zeta Reticoli. La band si esibisce in eventi internazionali come l’Eurosonic Festival e il Nice Jazz Festival, e nel 2005 pubblica l’EP And Then We Met Impero, seguito nel 2006 dall’album Granvanoeli. Nel 2011 arriva il quinto album, Welcome in disagio, seguito nel 2014 dal live Meganoidi in Concerto. Nel 2017 celebrano i 20 anni di carriera con l’album Delirio Experience, mentre nel 2020 pubblicano il settimo lavoro in studio, Mescla, accompagnato da un tour post-pandemia. Nel 2023 partecipano al Sziget Festival e, nel 2024, celebrano i 20 anni di Zeta Reticoli con un tour estivo e una riedizione del brano insieme a Cristiano Godano. Nel gennaio 2025, dopo un tour che li ha portati in giro per l’Italia con oltre 74 concerti, registrano il nuovo singolo I Set di Hollywood. Il brano, scritto da Luca Guercio e Davide Di Muzio e interamente arrangiato da Luca Guercio, è stato registrato dal fidato Nicola Sannino al Tabasco Studio di Sori. Il singolo uscirà a marzo dello stesso anno, dando il via a I Set di Hollywood Tour, che porterà la band in tournée in tutta Italia nel corso dell’anno.