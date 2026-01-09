Maria Stella Pucci presenta “Glenda Ronchi va nel metavgerso” al Reparto Oncologico Pediatricoall’ospedale Civico di Palermo

Condividi questo articolo?

Trasformare 12 biblioteche in luoghi attrattivi sempre più aperti, accoglienti e adatti ai diversi bisogni dei territori, hub culturali dove leggere libri, promuovere iniziative culturali, creare spazi di interazione tra più generazioni e valorizzare la tecnologia più innovativa che vuole trasformare 12 biblioteche in luoghi attrattivi sempre più aperti, accoglienti, diventeranno nuovi spazi di aggregazione soci-culturale, siti con una accessibilità ad ampio raggio declinata in: accessibilità fisica con l’eliminazione delle barriere architettoniche, accessibilità sensoriale e culturale.

È quello che prevede il progetto “Open Library – Poli educativi alla lettura”, che risponde alla terza edizione del bando “Biblioteche e Comunità” di Fondazione con il Sud e CEPELL (Centro per il libro e la lettura – Ministero alla Cultura), in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Insieme a tutte le realtà del progetto, si sta facendo un lavoro capillare di accompagnamento delle biblioteche, Serafina Moncada, presidente dell’associazione I Sicaliani in un patto condiviso per la diffusione della cultura insieme opera insieme alla Pro Loco APS di Monreale ente capofila del progetto, il Comune di Palermo – Palermo Città che legge, Comune di Corleone, Comune di Marineo, Comune di Piana degli Albanesi, Comune di Santa Cristina Gela e Comune di Ventimiglia di Sicilia. A loro si aggiungono, inoltre: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, Esercizio Fisico e Formazione, CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo, Illustramente, e la Biblioteca Popolare Pax di San Martino delle Scale.

In seno al progetto venerdì 9 gennaio nell’ambito del Progetto Open Library l’associazione IL FILO CHE UNISCE 🧶 proporrà alle ore 15 30 presso l’ospedale Civico di Palermo reparto oncologico pediatrico, si terrà una lettura dal vivo con la scrittrice Maria Stella Pucci del suo libro “Glenda Ronchi va nel metaverso” edito Europa edizioni. La protagonista una ragazzina coraggiosa che nel metaverso scopre essere una giovanissima giornalista amante dell’ambiente e del mondo animale, si ispira all’impegno civico ed attivo tenuto dalla giornalista palermitana Marianna La Barbera, racconta la scrittrice, le avventure di Glenda terranno compagnia ai piccoli degenti facendoli viaggiare con la fantasia nel metaverso per sconfiggere i cattivi e salvare gli animali prigionieri. In occasione dell’evento il Rotary Club Palermo Libertà donerà 30 copie dei libri ai bimbi presenti, patrocinando l’iniziativa