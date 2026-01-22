Maltempo Sicilia, anche oggi scuole chiuse a Catania. Schifani convoca giunta straordinaria

Condividi questo articolo?

Ripresa ieri sera la circolazione ferroviaria sulla Caltanissetta-Agrigento e sulla Siracusa-Caltanissetta. Oggi sopralluogo Musumeci nei luoghi colpiti dal ciclone Harry

La Sicilia conta i danni dell’eccezionale ondata di maltempo causata dall’uragano Harry che ha colpito l’isola in questi giorni. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato la giunta in via straordinaria per le ore 12 di oggi a Palazzo d’Orléans, a Palermo. All’ordine del giorno ci sono la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale e la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale .

Nel pomeriggio, il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, accompagnato dal capo dipartimento Pc nazionale Fabio Ciciliano nei luoghi colpiti dal ciclone Harry sarà sul lungomare di Santa Teresa Riva e ⁠alle 16.15 sul lungomare di Ognina-Catania.

Scuole chiuse anche oggi a Catania dove il sindaco, Enrico Trantino, ha sospeso le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado “per consentire una valutazione degli eventuali danni che si sono verificati negli edifici scolastici, in modo da accogliere gli alunni e gli studenti in condizioni di massima sicurezza”. Per lo stesso scopo di sicurezza preventiva, rimarranno chiusi parchi e giardini pubblici.

A Santa Teresa di Riva, uno dei paesi della costa ionica messinese maggiormente colpito dal ciclone Harry, si è lavorato durante la notte per ridare luce e acqua alla cittadina. Gruppi elettrogeni sono stati installati dai tecnici dell’Enel nella zona di piazza Porto Salvo e del Gambero. Si lavora anche per ripristinare l’acqua. La condotta principale è stata distrutta dalla mareggiata ed è stato effettuato un bypass per alimentare la zona sud del paese. Ieri sera, il sindaco Danilo Lo Giudice ha annunciato l’arrivo dell’Esercito. ‘Il prefetto mi ha comunicato che anche l’Esercito sta organizzando mezzi e uomini per essere presente sul territorio e fornire supporto alla popolazione”, ha detto.

Ripresa ieri sera la circolazione ferroviaria sulla Caltanissetta-Agrigento e sulla Siracusa-Caltanissetta. Rimane sospesa sulla Messina-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Catania-Caltagirone, dove il maltempo ha nuovamente danneggiato la linea ferroviaria con mareggiate e movimenti franosi. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione, compatibilmente con la situazione meteorologica in atto.