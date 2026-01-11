Maltempo Messina, scattano gli interventi della Città Metropolitana a Curcuraci e Campo Italia

Condividi questo articolo?

Palazzo dei Leoni sta operando lungo le SS.PP. 44 Campo Italia e 45 Curcuraci-4Masse

Il maltempo che sta interessando il territorio della provincia di Messina nelle ultime ore sta provocando numerosi disagi, in particolare lungo la rete viaria provinciale. Le forti raffiche di vento, abbinate alle precipitazioni intense, hanno causato la caduta di diversi alberi sulla sede stradale, rendendo necessari interventi urgenti per garantire la sicurezza degli utenti della strada.

In particolare, le criticità si sono registrate lungo la Strada Provinciale 44 Campo Italia e la Strada Provinciale 45 Curcuraci-4Masse, dove il transito veicolare è stato parzialmente compromesso dalla presenza di alberi e rami di grosse dimensioni finiti sulla carreggiata.

Sono immediatamente entrati in azione i cantonieri della Città Metropolitana di Messina, che stanno operando senza sosta per la rimozione del materiale vegetale e per il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Le operazioni, condotte con l’ausilio di mezzi meccanici e attrezzature specifiche, si svolgono in condizioni meteo ancora difficili.

La Città Metropolitana di Messina mantiene attivo il monitoraggio costante del territorio, pronta a intervenire tempestivamente su ulteriori criticità che dovessero emergere a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i disagi e garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la provincia.