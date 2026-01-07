Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma

Condividi questo articolo?

Altri 2 premi top nell’area della Capitale, a Ciampino e Albano Laziale

Sono stati estratti i 5 biglietti vincenti che si aggiudicano i premi principali della Lotteria Italia 2026.

Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462. E’ stato venduto a Roma e si aggiudica 5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il secondo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero E334755. E’ stato venduto a Ciampino, provincia di Roma, e si aggiudica 2,5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il terzo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero L430243. E’ stato venduto a Quattro Castella, provincia di Reggio Emilia, e si aggiudica 2 milioni di euro.

Il biglietto che vince il quarto premio della Lotteria Italia 2026 è il numero D019458. E’ stato venduto a Jerzu, provincia di Nuoro, e si aggiudica 1,5 milioni di euro.

Il biglietto che vince il quinto premio della Lotteria Italia 2026 è il numero Q331024. E’ stato venduto a Albano Laziale, in provincia di Roma e si aggiudica 1 milione di euro.

Dopo due edizioni senza successi milionari, il Lazio torna la regione regina, replicando il bottino della Lotteria Italia 2021, altra edizione in cui furono vinti 8,5 milioni di euro come ricorda Agipronews. Dal 2000 in avanti è la nona volta che la regione conquista il primo premio, staccando la Lombardia seconda a quota 5. Anche quest’anno il Lazio è stato la regione con più biglietti venduti, oltre 1,7 milioni. Roma che si conferma la provincia leader, ben 1.376.590 tagliandi staccati, circa il 14% sul totale nazionale.

Dove sono stati venduti i biglietti

Il biglietto che ha vinto 5 milioni di euro alla Lotteria Italia 2025, come riportato da Agipronews, è stato venduto a Roma, presso il Bar Le 7 Meraviglie in via Cassia, 664. Il secondo ticket da 2,5 milioni è stato invece acquistato a Ciampino, in provincia di Roma, presso Relay Ciampino Airside in via Appia Nuova, 1651.

Il locale è situato all’interno del secondo aeroporto della Capitale. Il tagliando vincitore del terzo premio da 2 milioni, continua Agipronews, va al Bar Le Tabaccherie Le Ginestre di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, in via Giuseppe Di Vittorio, 49 A. La quarta vincita da 1,5 milioni di euro è stata messa a segno a Jerzu, in provincia di Nuoro, in via Umberto I, 263. Il biglietto vincitore del quinto premio da 1 milione, infine, è stato venduto ad Albano Laziale in corso Giacomo Matteotti, 12.

Chi ha ‘scelto’ i premi

Il pacco caratterizzato dal simbolo del gufo e associato al biglietto che ha vinto il primo premio è stato scelto da Claudia Gerini nello speciale Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Raiuno. Il pacco associato al secondo premio, abbinato al simbolo del corno rosso, è stato selezionato da Rocco Hunt. Il pacco abbinato al terzo premio, con un ferro di cavallo, è stato pescato da Noemi. Francesca Chillemi ha scelto il pacco con il quadrifoglio, per il quarto premio. Nelle mani di Nino Frassica il pacco con la coccinella per il quinto premio.

Quanti sono i biglietti vincenti

Il ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’, come riporta Agipronews, ha stabilito di attribuire 306 premi totali per un importo complessivo di 22.688.000 euro.I premi dei 306 biglietti vincenti saranno così suddivisi:

Premi di prima categoria: 1° Premio 5 milioni; 2° Premio 2,5 milioni; 3° Premio 2 milioni; 4° Premio 1,5 milioni; 5° Premio 1 milione;

Premi di seconda categoria: 30 premi da 100.000 euro;

Premi di terza categoria: 60 premi da 50.000 euro;

Premi di quarta categoria: 210 premi da 20.000 euro.

Il premio speciale

Per la prima volta è stato assegnato un premio speciale da 300.000 euro. Lo ha vinto il biglietto numero M291089 venduto a Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.