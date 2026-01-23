Lo stilista Marco Strano presenta “Ci metterò un fiore” la collezione 2026 Sposa ed Alta Moda

Redazione
Condividi questo articolo?
          

Lo Stilista Marco Strano presenta la collezione 2026 Sposa ed Alta Moda: Un omaggio alla Bellezza in ogni sua forma, un invito a custodire memorie e radici, a rinnovare la tradizione attraverso la mano esperta dell’artigiano e la visione creativa della sartoria contemporanea.

In una cornice di grande valore storico e culturale, sarà il Museo delle Carrozze dell’Istituto dell’Incremento Ippico ad ospitare il matinée del fashion designer catanese che presenta l’evento  come “Un racconto sartoriale in cui arte, artigianato e tradizione si intrecciano per restituire eleganza senza tempo”.

“Ci metterò un fiore” nasce dall’idea di catturare la forma del fiore e trasfigurarla in elementi sartoriali: sovrapposizioni di petali in organza di seta in sfumature di bianco, modulazioni ispirate al mughetto per gonne-scultura in rafia e ampie gonne a trama tessuta al telaio che, abbinate a camicie in chiffon, creano armonie eteree. I moduli floreali assumono ritmo e movimento, mentre i dettagli, “Grappoli di mimosa ricamati in perle su tulle, resine effetto madreperla plasmate in fiori stilizzati e conchiglie trasformate in applicazioni floreali – anticipa Marco Strano – richiamano il rapporto con il mare e impreziosiscono bustier e gonne danzanti”.

La collezione Sposa 2026 valorizza il recupero dei pizzi antichi, ricamati a mano, che diventano testimonianze preziose di una bellezza che va salvata. I tessuti e i pizzi impiegati sono rigorosamente in filati naturali: rafia, cotone sfrangiato, broccato di seta, pizzi chantilly e rebrodé francesi in cotone, mikado e charmeuse in seta Made in Italy.

“Ogni abito è un pezzo unico, confezionato interamente a mano – sottolinea Marco Strano – ogni sposa riceverà un capo che porterà il suo nome, non replicabile”.

Il Museo delle Carrozze restituisce al pubblico i fasti di un’epoca in cui la moda francese trovò sponda in Sicilia, dando vita a contaminazioni tecniche e stilistiche che elevarono la sartoria locale. Gli abiti da sera della collezione, ora ammiccanti e preziosi, ora scultorei nelle loro linee, rimettono al centro il carattere femminile: silhouette valorizzate, volumi studiati e ricami pregiati fanno degli abiti veri gioielli sartoriali.

La nuova collezione “Alta Moda” di Marco Strano rievoca un percorso temporale e culturale in cui memorie, contaminazioni e identità dell’isola emergono e si trasformano. Il rigore delle linee si illumina di colori vitaminici dall’Andalusia; il barocco siciliano si rispecchia nei broccati corposi e leggeri, mentre la velata sensualità dei pizzi eterei contrasta e bilancia la scultura dei volumi. La sabbia, l’avorio della pietra e i richiami del mondo arabo alimentano le lavorazioni scultoree: gonne a ruota, corpetti in rafia e patchwork di tessuti naturali che mantengono intatta l’identità del marchio. Le sete strutturate in tinte pastello evocano il fervore dell’alta sartoria degli anni ‘60; i fiori fatti a mano con piume esaltano una sofisticata semplicità, mentre accessori bon ton sottolineano l’eccellenza artigianale.

Il make-up è a cura di Orazio Tomarchio per Truccheria Cherie, che insieme al suo staff interpreterà la collezione con giochi di ombre e sfumature; l’hairstyling è firmato da Roberto Napoli  e Salvo Filetti per Compagnia della Bellezza Acireale, Marilena Mascolino Concept Salon CDB Catania e Alfio Reitano per Compagnia della Bellezza Giarre. Illuminazione artistica a cura di Dibenedetto Light. Fashion Editor: Salvo Presti. Service ed allestimenti sono curati da Fabio Ruggiero; la regia moda è di Mario Gazzo per Magam. Organizzazione: Mas Communication; Ufficio stampa: Battutalibera; Modelle: Marilena Silla e Gabriele Santoro per Model Media.

 

 


Condividi questo articolo?
          

Potrebbe interessarti