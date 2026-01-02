Le porte della Cittadella universitaria di Catania per il nuovo anno al tradizionale “Memorial Maccarrone”

Condividi questo articolo?

Le porte della Cittadella universitaria di Catania saranno aperte sabato 3 gennaio dalle 10.00 per il primo appuntamento del nuovo anno. Il tradizionale “Memorial Maccarrone”, giunto alla 31° edizione, nato su iniziativa del prof. Nino Puleo figura cardine del rugby catanese e del Cus Catania, per ricordare e onorare la scomparsa dell’amico Roberto Maccarrone detto “Roccia”, l’architetto-rugbista terza linea del Centro Universitario Sportivo etneo venuto a mancare il 23 dicembre del 1994.

Trentuno edizioni, rinnovate anno dopo anno, grazie alla scrupolosa dedizione di Nino Puleo, sostenuta dal Cus Catania e dalla Fir Sicilia, cresciute nel corso dei decenni, facendo del Memorial un momento di festa, di crescita per i piccoli che si accostano a questo sport, ma anche di integrazione e rispetto per le disabilità.

Il Memorial Maccarrone, infatti, rappresenta per il Cus Catania i valori della correttezza, dell’inclusione, della socializzazione e dell’amicizia, oltre che della passione per lo sport e crescita per le nuove generazioni. Le presenze di Maria Grazia Fiamingo (moglie di Roberto) e del figlio Vittorio che anche quest’anno sarà in campo, testimoniano il profondo e autentico legame con la grande famiglia del Cus Catania. Il Memorial riesce ancora, dopo 31 anni, a fare riunire vecchi compagni di squadra, amici, e le nuove giovani leve del rugby.

“Anche quest’anno dedicheremo due giornate al Memorial – spiega Nino Puleo, resp. sezione Rugby del Cus Catania -: sabato 3 gennaio l’attenzione sarà rivolta al progetto di rugby integrato “Rugby per tutti, restiamo insieme”, e al tradizionale Torneo Old; il 18 gennaio invece, la giornata sarà dedicata al minirugby per le categorie Under 6, 8, 10 e 12. È prevista la presenza di almeno 200 mini-atleti, 9 le società partecipanti. Voglio evidenziare che teniamo molto al rugby integrato, ed è grazie alla fattiva collaborazione del Dipartimento di salute mentale dell’ASP 3 di Catania con in testa la responsabile Valeria Carulli e il supporto della FIR, che il progetto va avanti dal maggio del 2022”.

“Onorare la scomparsa di Roberto Maccarrone – ha detto il pres. del Cus Catania, Massimo Oliveri, che sarà presente al Memorial – è il modo migliore per trasmettere alle nuove generazioni i sani valori dello sport. Il Trofeo è certamente l’evento goliardico sportivo che suggella la condivisione, l’amicizia e la passione per la palla ovale, ma è anche il progetto di rugby integrato che fa dell’inclusione, dell’integrazione e del superamento delle disabilità, la sua mission. Negli anni il Memorial è diventato un tradizionale appuntamento il cui interesse è via via cresciuto vista anche la valenza sociale”.

LE DUE GIORNATE: SABATO 3 GENNAIO AL VIA DALLE 10.00; DOMENICA 18 GENNAIO DALLE 9.30

Sabato 3 gennaio, dalle ore 10.00 la partita di rugby integrato “Rugby per tutti, restiamo insieme” che vedrà in campo “I Liotri del Cus Catania”, pazienti con varie forme di disabilità, coadiuvati dai tecnici Maria Grazia Fiamingo e dal presidente del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby Orazio Arancio , e i “Grifoni del San Gregorio” guidati dal tecnico Piero Morabito e dalla dirigente Viviana Valastro.

A seguire, dalle 11.30 ci sarà il Torneo Old che vedrà la presenza della selezione Messina, Palermo e Siracusa e naturalmente le due formazioni Old Cus 1 e Old Cus A. Saranno almeno 60 gli Old in campo.

Domenica 18 gennaio dalle 9.30 , spazio al Torneo di Minirugby per le categorie Under 6, 8, 10 e 12.

Saranno 9 le società partecipanti. Come ogni anno i ragazzi – ne sono previsti almeno 200 -, avranno un ricordo del memorial e, vista l’età degli atleti coinvolti e lo scopo di far giocare e far incontrare tante società siciliane, a fine torneo non sarà fatta la classica finale.

Anche quest’anno, il torneo è patrocinato dal Comitato Regionale Sicilia della FIR.