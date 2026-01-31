Le 14 AVO siciliane pronta raccolta fondi con sede legale a Caltanissetta la tragedia che ha colpito Niscemi

Condividi questo articolo?

La tragedia che ha colpito Niscemi sta portando alla luce, ancora una volta, l’esistenza di un’Italia a due velocità, non solo nell’economia, ma anche nel dolore e nella solidarietà.

Mentre per le emergenze che colpiscono il Nord Italia si attivano immediatamente maratone mediatiche, raccolte fondi nazionali e l’attenzione costante dei TG, per Niscemi è sceso sostanzialmente un silenzio assordante se si escludono gli interventi di rito della Politica.

Nessun movimento di solidarietà nazionale è stato attivato dai grandi network giornalistici e televisivi.

Di fronte al nulla della politica e all’indifferenza dei media, le 14 AVO siciliane, coordinate dalla Presidente di AVO Regione Sicilia Cetty Moscatt, hanno scelto la via della concretezza lanciando una raccolta fondi con lo slogan “Non siamo soli perché abbiamo scelto di restare uniti”.

Questa raccolta fondi ha trovato il suo pilastro fondamentale in Sicilbanca. Non una banca qualunque, ma una realtà con sede legale a Caltanissetta, nel cuore della provincia ferita.

Sicilbanca ha dimostrato on i fatti cosa significhi essere una banca del territorio, ed ha sposato il progetto AVO senza esitazioni.

Ha autorizzato alle AVO Siciliane di aprire un canale di raccolta fondi eliminando ogni onere burocratico o bancario, garantendo che ogni singolo euro donato arrivi a destinazione.

Mentre altri esprimono solidarietà a parole, noi chiediamo ai siciliani e a chiunque abbia a cuore la giustizia sociale di agire.

Le AVO Siciliane hanno reso la solidarietà concreta, semplice, sicura e trasparente, grazie alla collaborazione con Sicilbanca

Ogni centesimo versato arriverà direttamente alle popolazioni colpite, senza commissioni o trattenute.

arriverà direttamente alle popolazioni colpite, senza commissioni o trattenute. La trasparenza è totale , garantita dal coordinamento regionale AVO Sicilia.

, garantita dal coordinamento regionale AVO Sicilia. IBAN: IT92G0898516700005001019944

Intestato a: AVO Caltanissetta pro Niscemi

AVO Caltanissetta pro Niscemi Causale: Raccolta Fondi AVO Siciliane per Niscemi

“NON SIAMO SOLI SE RESTIAMO UNITI” Questa frase campeggia nella nostra iniziativa perché è l’unica verità che conta. Il tuo contributo può ricostruire una casa, sostenere una famiglia, restituire dignità.

Aiutaci ad aiutare Niscemi. Fai la tua parte.

“È proprio quando le istituzioni centrali e i media nazionali girano lo sguardo altrove che emerge la forza del nostro popolo.

AVO e Sicilbanca non fanno passerelle, costruiscono speranza.” dichiara la Presidente di AVO Sicilia Cetty Moscatt.