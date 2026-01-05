Laboratorio di ceramica per bambini il 5 gennaio alla Cittadella dell’artigianato di Palermo

Condividi questo articolo?

Insegnare ai più piccoli l’importanza delle mani e della manualità, trasformando il gioco in un’occasione di scoperta e creatività. È questo l’obiettivo del “Laboratorio di ceramica per bambini” in programma oggi, 5 gennaio alle 17 nella Cittadella dell’Artigianato di Palermo, in via Generale Magliocco.

Il laboratorio è un pomeriggio dedicato alla modellazione dell’argilla, dove i bambini dai 5 ai 10 anni potranno sperimentare forme, texture e sensazioni attraverso il gioco creativo. Non è richiesta alcuna esperienza: basta la voglia di divertirsi e mettersi alla prova.

Tutti i materiali saranno forniti sul posto e i piccoli partecipanti, guidati da maestri ceramisti, potranno portare a casa la loro creazione come ricordo dell’esperienza.