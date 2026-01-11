La Sicilia di Verga rivive a Pedara con Don Gesualdo

Condividi questo articolo?

Grande successo per Don Gesualdo a Pedara. Significative le parole del Sindaco Alfio Cristaudo, che ha celebrato il valore della cultura verista con sensibilità e consapevolezza, di fronte a un pubblico attento e partecipe. Lo spettacolo, proveniente dai luoghi verghiani e scritto e diretto da Lorenzo Muscoso, ha conquistato gli spettatori grazie a una trasposizione autentica e profondamente fedele allo spirito dell’opera originale. Straordinaria l’interpretazione di Alessandro Sparacino, che ha reso con grande umanità la complessità del protagonista: un uomo sospeso tra l’ambizione e la solitudine, capace di accumulare ricchezze senza riuscire a trovare né affetto né pace.

L’attore ha attraversato l’intero arco drammatico del personaggio con naturalezza, intensi L tà e misura. L’atmosfera scenica ha trasportato il pubblico nella Sicilia di fine Ottocento, dove l’ascesa sociale si intreccia con il giudizio, il dolore e l’amarezza. Una dimensione emotiva resa ancora più vibrante dalla voce intensa di Rita Abela, che ha impreziosito i momenti salienti con una forza interpretativa di rara efficacia.

Le musiche del Maestro Riccardo Gerbino hanno contribuito in modo determinante alla costruzione dell’immaginario, non come semplice accompagnamento, ma come vero elemento narrativo: un tessuto sonoro vivo, quasi un personaggio in scena, che ha amplificato il pathos della storia.

Prodotto da Verga 100 e Dreamworld, Don Gesualdo ha restituito con potenza e autenticità l’amarezza del capolavoro verghiano, inaugurando una nuova stagione verista per il 2026. Un risultato artistico che conferma il valore del patrimonio letterario siciliano e la qualità degli interpreti coinvolti.

Una serata memorabile, salutata dal pubblico con lungo applauso, che riafferma il ruolo della cultura come strumento vivo di identità e partecipazione.