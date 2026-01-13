Iran, migliaia di morti. Trump ai manifestanti: “Continuate a protestare, aiuti in arrivo”

Condividi questo articolo?

Appello del presidente Usa ai ‘patrioti’: “Salvate i nomi degli assassini, pagheranno caro prezzo”.

E annuncia: “Cancellati tutti gli incontri”

“Patrioti iraniani, continuate a protestare – occupate le istituzioni!!!”. Questo l’appello del presidente americano Donald Trump in un post su Truth Social, in cui ha esortato i manifestanti a “salvare i nomi degli assassini e degli abusatori”, che “pagheranno un caro prezzo”.

Il leader Usa ha poi annunciato di aver “cancellato tutti gli incontri con ufficiali iraniani fino a quando non cesserà l’uccisione insensata dei manifestanti” e ha assicurato i “patrioti” iraniani che “gli aiuti sono in arrivo”.

Media opposizione: “12mila morti”

Secondo il sito Internet dell’opposizione ‘Iran International’, sarebbero almeno 12mila le persone che sono state uccise durante la repressione delle proteste. Si tratta del ”più grande massacro nella storia moderna dell’Iran”, afferma il sito spiegando che la maggior parte dei manifestanti è stata uccisa in due notti consecutive, l’8 e il 9 gennaio. Il bilancio delle vittime è stato ottenuto con testimonianze e rapporti sul campo, con ”prove e resoconti” accurati esaminati dal comitato editoriale di Iran International, si legge sul sito.

Palazzo Chigi: “Autorità assicurino rispetto diritti popolo e incolumità manifestanti”

“Il Governo italiano segue con forte preoccupazione la situazione di questi giorni in Iran e le notizie che stanno giungendo circa i numerosi morti tra i manifestanti. L’Italia chiede alle Autorità iraniane di assicurare il rispetto dei diritti del popolo, incluso quello di espressione e di pacifica assemblea, e l’incolumità di chi manifesta nelle piazze”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. “Insieme ai partner europei e del G7, il Governo italiano continua a lavorare per una soluzione positiva della crisi, rispettosa delle aspirazioni di libertà e parità di diritti del popolo iraniano”.